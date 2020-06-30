為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

冒名頂替上學輿論嘩然 山東查處46人

中國山東省近來曝光多年前「冒名頂替上學」事件，揭穿教育公平假象，引發輿論嘩然。圖為2018年中國學生在高考前激勵士氣。（路透）

中國山東省近來曝光多年前「冒名頂替上學」事件，揭穿教育公平假象，引發輿論嘩然。圖為2018年中國學生在高考前激勵士氣。（路透）

2020-06-30 18:09:53

〔中央社〕中國山東省近來曝光多年前「冒名頂替上學」事件，揭穿教育公平假象，引發輿論嘩然。山東省紀委監委昨天深夜發布消息，針對其中2起冒名頂替事件共查處46人。

陸媒先前分析，中國的大學入學考試（大陸稱「高考」）分發結果如果要動手腳，涉及當事人原就讀的高中、當地的招生辦公室、考上的大學等，山東省紀委監委網站昨天公布的究責處置，證實是相關環節出問題。

山東農村女孩陳春秀2004年考大學時被頂替，因此落榜。

通報指出，陳豔萍冒名頂替陳春秀就讀山東理工大學經濟學院，陳豔萍的父親、舅舅是透過請托冠縣招生辦、武訓高級中學、冠縣公安局煙莊派出所、山東理工大學教務處等多部門關係，偽造學籍、戶籍等資料，使她冒名頂替陳春秀入學就讀，並取得學位。

目前，陳豔萍取得的學歷已被山東理工大學註銷，她的工作被解聘，她的父親和舅舅也因涉嫌違法被立案偵查或調查。加上時任聊城市冠縣招生辦主任、冠縣公安局煙莊派出所所長等，本案共計29人受到降級、黨內警告、黨紀政紀處分等相應處理。

另一起遭懲處的事件，則是王麗麗1996年被冒名頂替上中等專業學校（中專）。頂替者陳偉的父親請托聊城農業學校、聊城市公安局於集派出所等部門人員違規辦理入學手續和偽造戶籍。

陳偉已在6月被開除黨籍和公職，公安機關已對她及她的父親涉嫌犯罪問題立案偵查並採取強制措施。其餘涉及人員共計15人分別受到黨紀政紀等處分。

另外，在1999年至2006年之間，山東省有242人冒名頂替取得學歷。通報指出，有些被冒名頂替者完全不知情、有些則是知情並與頂替者之間存在交易行為，將會逐人逐件進行調查處理，絕不姑息。

日前，山東女子苟晶自曝在1997年和1998年連續兩年被冒名頂替，其中一名頂替者是班導師的女兒。通報指出，調查結果將及時向社會公布。

被冒名頂替者，由於上不了大學，或上了原本不該就讀的學校，影響此後的就業及人生軌跡，但如何賠償他們「被偷走的人生」，中國法規還沒有具體規定。

中新網報導，中國的刑法修正案正在審議，多名全國人大常委認為，對於冒名頂替上學，應該寫入相應的罪名，並加大量刑的標準，以保障民眾「前途的安全」、維護教育公平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚天醜聞！山東農家女高考2次被頂替 網怒：奪走別人人生
2020-06-26 12:18

驚天醜聞！山東農家女高考2次被頂替 網怒：奪走別人人生
中國高考驚爆答案卷調包 考生控：那不是我寫的！
2018-08-08 11:03

中國高考驚爆答案卷調包 考生控：那不是我寫的！
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
遭冒名取代以為落榜 14年後她重考上大學
2017-09-19 09:36

遭冒名取代以為落榜 14年後她重考上大學
女子遭人冒名上大學 12年後發現還被對方嗆爆
2016-02-27 15:55

女子遭人冒名上大學 12年後發現還被對方嗆爆
記者臥底當高考槍手 中國教育部喊「嚴懲」
2015-06-08 10:59

記者臥底當高考槍手 中國教育部喊「嚴懲」
國際今日熱門
2020-06-30 18:30

為何日本無法「口罩實名制」 日企社長分享日本應做的三項改革 影片

2020-06-29 23:36

官媒曬駐港解放軍狙擊畫面 中國網民高呼：對準港獨廢青打爆

2020-06-29 21:41

武漢肺炎》英國通令學童9月返校上課 否則家長將受罰

2020-06-29 22:01

武漢肺炎》疫情恐反撲！平均18秒1死 全球警戒再升溫

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播