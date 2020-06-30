美國撤銷香港優惠待遇！ 趙立堅回擊：中國不是嚇大的

美國商務部29日宣布，決定撤銷對香港的特殊相關優惠待遇。對此，中國外交部發言人趙立堅（見圖）今天表示，中國不是嚇大的，將採取必要反制措施，堅定維護國家利益。（歐新社檔案照）

2020-06-30 17:58:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會今（30日）正式通過「港版國安法」，美國商務部則在29日宣布，撤銷對香港的特殊相關優惠待遇。對此，中國外交部發言人趙立堅今天表示，中國不是嚇大的，將採取必要反制措施，堅定維護國家利益。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）29日發聲明指出 ，隨著中共對香港採取新的安全措施，美國敏感技術將被轉移給中國解放軍或國家安全部的風險增加，同時損害香港的自治權，美國拒絕承擔有關的風險，因此c撤銷香港的特殊地位。

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他表示，美國商務部已暫停對香港提供相關優惠待遇，包括暫停出口許可證豁免，並評估取消差別待遇的進一步行動。

對此，中國外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上回應此事，他表示，關於香港國家安全立法問題，中方已經多次闡明嚴正立場，這一問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。

趙立堅說，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。他宣稱，「中國不是嚇大的，美方通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。針對美方有關錯誤行徑，中方將採取必要反制措施，堅定維護自身國家利益」。

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