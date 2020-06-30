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軍情動態》第一次！ 南韓派空中加油機執行駐阿聯部隊交接任務

南韓KC-330空中加油機今天（30日）上午自仁川機場起飛，將赴阿拉伯聯合大公國執行南韓兄弟部隊駐軍交接任務，圖為南韓KC-330空中加油機及F-15K戰機。（歐新社）

南韓KC-330空中加油機今天（30日）上午自仁川機場起飛，將赴阿拉伯聯合大公國執行南韓兄弟部隊駐軍交接任務，圖為南韓KC-330空中加油機及F-15K戰機。（歐新社）

2020-06-30 16:28:52

〔即時新聞／綜合報導〕南韓KC-330「天鵝」空中加油機今天（30日）上午自仁川機場起飛，將赴阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）執行南韓兄弟部隊駐軍交接任務，是南韓首次派遣KC-330空中加油機執行駐外部隊交接任務，欲進行交接的兄弟部隊梯隊也都會進行相關檢疫措施。

《韓聯社》報導，南韓空中加油機KC-330今天（30日）上午從仁川機場起飛，機上載有南韓兄弟部隊第17梯隊近130人，前往阿聯軍用機場執行交接任務，預計7月3日離開阿聯，將原本在當地執行任務的兄弟部隊第16梯隊接回首爾機場。

《韓聯社》指出，為防範部隊交接後的疫情擴散風險，第17梯隊在出發前皆已接受病毒檢測，並進行檢疫隔離2週，飛抵阿聯後將由專車接駁，直接前往駐紮據點，南韓兄弟部隊第16梯隊返歸首爾後，亦將接受病毒檢測並進行相關檢疫措施。

南韓KC-330空中加油機以空中巴士A330-200為基礎，可容納約300人及47噸貨物，最大續航達1萬5320公里，必要時可用於接運南韓海外公民及駐外部隊。24日南韓亦是派出KC-330空中加油機自夏威夷接回韓戰147具遺骸。

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