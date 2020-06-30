為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

軍情動態》確定了！強化抗中 首批「飆風」戰機7/27飛抵印度基地

日前有媒體報導，首批4到6架「飆風」戰機將在7月底陸續抵達印度，現在則確定7月27日飛抵安巴拉空軍基地。（路透）

日前有媒體報導，首批4到6架「飆風」戰機將在7月底陸續抵達印度，現在則確定7月27日飛抵安巴拉空軍基地。（路透）

2020-06-30 11:13:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度近期因邊境問題陷入緊繃態勢，印度要求法國加快2016年簽約36架「飆風」（Rafale）戰機採購案交付期，日前有媒體報導，首批4到6架「飆風」戰機將在7月底陸續抵達印度，現在則確定7月27日飛抵安巴拉空軍基地。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，依照兩國簽約的戰機交付時間表，原訂首批4架「飆風」戰機於5月飛抵哈里亞納邦的安巴拉（Ambala），全數36架將在2022年4月全數交付，先前受到武漢肺炎疫情影響，戰機交付有所延遲，但由於中印近期關係緊張，印度要求法國加快交付時間，首批「飆風」戰機將7月底抵達印度。

印度消息人士指出，在法國受訓完畢的印度空軍人員將駕駛「飆風」戰機從法國飛回印度，並在中東的阿布達比進行休整後在7月27日飛抵安巴拉空軍基地。

若「飆風」戰機部署完成，將大大增強印度空軍在中印國境線上與解放軍空軍的對戰優勢，「飆風」戰機所配備的流星飛彈，其射程可達120至150公里，射程超過巴基斯坦及中國戰機所配備的任何飛彈，而「通用長程遠攻巡弋飛彈」（SCALP EG）射程更超過300公里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
印中2波衝突在即？ 外媒分析：爆發武裝對抗機率高
2020-06-30 10:39

印中2波衝突在即？ 外媒分析：爆發武裝對抗機率高
邊境衝突延燒！印度下架抖音、微信等59款中國App
2020-06-30 06:47

邊境衝突延燒！印度下架抖音、微信等59款中國App
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
老公沒買到她想吃的食物 人妻氣到引火自焚身亡
2020-06-29 19:39

老公沒買到她想吃的食物 人妻氣到引火自焚身亡
印中對抗現場 中國中將描紅界碑示主權 印度部署3野戰師守土
2020-06-29 17:38

印中對抗現場 中國中將描紅界碑示主權 印度部署3野戰師守土
傳印度擬暫停融資使用中國設備的戰略電力項目
2020-06-29 14:50

傳印度擬暫停融資使用中國設備的戰略電力項目
國際今日熱門
2020-06-29 15:11

泰國鱷魚瘦到有如肉乾 專家︰已非首例 一解剖都是塑膠垃圾

2020-06-29 15:35

上月發生漏油事件 俄羅斯礦業被爆北極苔原偷排廢水

2020-06-29 14:56

巴基斯坦證交所遭襲釀5死7傷 4武裝分子也被擊斃

2020-06-29 15:53

軍情動態》共軍7月南海演習 美軍再度雙航艦演習互尬

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播