軍情動態》確定了！強化抗中 首批「飆風」戰機7/27飛抵印度基地

日前有媒體報導，首批4到6架「飆風」戰機將在7月底陸續抵達印度，現在則確定7月27日飛抵安巴拉空軍基地。（路透）

2020-06-30 11:13:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度近期因邊境問題陷入緊繃態勢，印度要求法國加快2016年簽約36架「飆風」（Rafale）戰機採購案交付期，日前有媒體報導，首批4到6架「飆風」戰機將在7月底陸續抵達印度，現在則確定7月27日飛抵安巴拉空軍基地。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，依照兩國簽約的戰機交付時間表，原訂首批4架「飆風」戰機於5月飛抵哈里亞納邦的安巴拉（Ambala），全數36架將在2022年4月全數交付，先前受到武漢肺炎疫情影響，戰機交付有所延遲，但由於中印近期關係緊張，印度要求法國加快交付時間，首批「飆風」戰機將7月底抵達印度。

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印度消息人士指出，在法國受訓完畢的印度空軍人員將駕駛「飆風」戰機從法國飛回印度，並在中東的阿布達比進行休整後在7月27日飛抵安巴拉空軍基地。

若「飆風」戰機部署完成，將大大增強印度空軍在中印國境線上與解放軍空軍的對戰優勢，「飆風」戰機所配備的流星飛彈，其射程可達120至150公里，射程超過巴基斯坦及中國戰機所配備的任何飛彈，而「通用長程遠攻巡弋飛彈」（SCALP EG）射程更超過300公里。

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