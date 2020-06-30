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軍情動態》F-35戰機計畫有解？ 美國將從土國買入俄製S-400防空飛彈

美國參議院上週立法通過，未來美國將向土耳其購買俄製S-400防空飛彈，希望能減輕華府與安卡拉在F-35戰機上的僵局，圖為俄製S-400防空飛彈。（法新社）

美國參議院上週立法通過，未來美國將向土耳其購買俄製S-400防空飛彈，希望能減輕華府與安卡拉在F-35戰機上的僵局，圖為俄製S-400防空飛彈。（法新社）

2020-06-30 10:07:27

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其2017年向俄羅斯軍購S-400防空飛彈系統引起美國不滿，美方便暫停向土耳其出口F-35戰機的計畫，美國國防部也將土耳其負責生產的零組件交由其他供應商生產，但經上週美國參議院立法後，美方未來將向土耳其購買俄製S-400防空飛彈，除了一探俄國技術外，亦希望藉此化解安卡拉與華府的僵局。

《國防新聞》報導，美國參議院上週通過立法，未來美國將向土耳其購買俄製S-400防空飛彈，希望能減輕華府與安卡拉在F-35戰機上的僵局，先前美方因為土耳其執意向俄羅斯採購S-400防空飛彈，進而取消土耳其與美國的F-35戰機合作計畫。

據《國防新聞》指出，美國五角大廈負責歐洲和北約政策的湯森德（Jim Townsend）表示，美國會常規性購入外國技術，這次通過立法後，美方除了可以一探俄製S-400防空飛彈技術外，亦可以測試自身技術，如果土耳其不贊成的話，那華府與安卡拉就會繼續僵持。

他說，「我認為美國向土耳其購買俄製S-400防空飛彈是聰明之舉，可以讓土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）擺脫自己造成的困境」，並補充指出，「我們只是想要俄製S-400防空飛彈離開土耳其而已，如果此舉又可以讓土耳其買到F-35，那樣會更好」。

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