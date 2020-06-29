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中國洪災不停！ 武漢仍有暴雨 重慶21萬戶受災

中國近日遭逢異常大雨，災情依然在擴大當中；中國官媒《新華社》今日報導，湖北省武漢市已啟動城市排漬Ⅲ級應急響應，四川省重慶市則有21萬多人成為暴雨受災戶。圖為重慶市黔江區。（圖擷取自中國天氣網站）

中國近日遭逢異常大雨，災情依然在擴大當中；中國官媒《新華社》今日報導，湖北省武漢市已啟動城市排漬Ⅲ級應急響應，四川省重慶市則有21萬多人成為暴雨受災戶。圖為重慶市黔江區。（圖擷取自中國天氣網站）

2020-06-29 23:47:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日遭逢異常大雨，有26省市區深陷淹水困境，超過千萬人受災，日前還有長江上游水庫洩洪，災情依然在擴大當中；中國官媒今（29）日報導，重慶市已有21萬多人成為受災戶，湖北省武漢之後仍會出現暴雨。

綜合媒體報導，中國西南部暴雨近日直灌長江流域，釀多地洪災，加上三峽大壩水位超出警戒線，長江上中下游約千座水庫急洩洪，不少地區被暴漲河水淹沒，中國氣象報告以「潑水式」強降雨形容雨災，雨帶主要分布在四川省東部、重慶市、河南省南部、安徽省、江蘇省南部、上海市到浙江省北部。

中國中央氣象台持續多地發出暴雨黃色預警，首席預報員陳濤指出，主雨帶在29日、30日會逐步南壓至江南北部地區，但7月2日開始，四川盆地到長江中下游地區將再次面臨強降雨，在未來10天內，主雨帶主要位於四川盆地到黃淮、江淮、江漢以及江南北部地區。

根據《新華社》報導，湖北省武漢市連日降下豪大雨，淹水路段多達13處，武漢市氣象部門預告，之後仍會有暴雨發生；武漢市防汛抗旱指揮部已依據規定，啟動城市排漬Ⅲ級應急響應，武漢相關單位也正展開淹水搶排、交通疏導、危險救援、山洪滑坡防範等工作。

此外，四川省重慶市從6月26日起持續受到連續強降雨，目前已有超過21萬人受災，當地目前已啟動防汛Ⅲ級黃色應急響應；此次暴雨已造成重慶黔江、綦江、武隆、彭水等25個區縣的267個鄉鎮街道，共21萬8953人受災，緊急轉移安置4722人及緊急生活救助3659人。

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