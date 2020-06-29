伊朗要求協助「拘捕川普」 國際刑警組織說「NO」

伊朗司法機關29日要求國際刑警組織（Interpol）發布通緝令，協助伊朗政府拘捕美國總統川普及其他數十人。但國際刑警組織表示，不會考慮伊朗的要求。（美聯社）

2020-06-29 23:16:43

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗司法機關29日要求國際刑警組織（Interpol）發布通緝令，協助伊朗政府拘捕美國總統川普（Donald Trump）及其他數十人，以揪出策劃今年1月出動無人機在巴格達殺害伊朗將軍蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的人。但國際刑警組織表示，不會考慮伊朗的要求。

綜合媒體報導，伊朗檢察官阿奎斯梅爾（Ali Alqasimehr）說，「我們鎖定36名美國代表，包括川普，還有其他國家的代表等，這些人參與策劃殺害蘇萊曼尼。」他也說，「司法機構已經發布逮捕令，要求這些人負責，並要求國際刑警組織發布紅色通報。」他說，將以「謀殺與恐攻罪名」起訴這些人。

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位在法國里昂（Lyon）的國際刑警組織表示，該組織「不會考慮這種性質的要求」，這代表川普不會遭通緝。國際刑警組織發聲明指出，禁止各國為了進行政治干預或活動而提出發布通緝要求。該組織一般在收到請求後會召開會議，討論是否要跟成員國分享情報。

今年1月3日，美國對伊拉克巴格達機場發動空襲，炸死伊朗革命衛隊特種部隊聖城軍首領將軍蘇萊曼尼。伊朗政府矢言報復，1月8日向伊拉克當地2個美軍使用的基地設施阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）和埃爾比勒機場（Erbil）發射飛彈。

美國1月3日空襲伊拉克巴格達機場，炸死伊朗革命衛隊特種部隊聖城軍首領將軍蘇萊曼尼。（歐新社）

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