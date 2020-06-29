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武漢肺炎》疫情恐反撲！平均18秒1死 全球警戒再升溫

世界衛生組織（WHO）今天也宣布，全球單日新增確診病例再創新高，24小時期間染疫人數增加逾18萬9000人，這個數字超越1週前的最高紀錄18萬3000例，顯示全球感染人數持續攀升。（路透）

世界衛生組織（WHO）今天也宣布，全球單日新增確診病例再創新高，24小時期間染疫人數增加逾18萬9000人，這個數字超越1週前的最高紀錄18萬3000例，顯示全球感染人數持續攀升。（路透）

2020-06-29 22:01:31

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續重創全球，目前世界各地染疫人數突破千萬，單日新增病例也高達18萬9000人，導致疫情嚴峻的各國紛紛取消恢復經濟活動的計畫，害怕未來還有更糟糕的狀況出現。

據報導，肺炎疫情肆虐全球已5個月，平均每月造成7萬8000人病逝，超過最致命傳染病之一的瘧疾每年造成死亡的人數。而專家指出，由於醫療資源短缺，導致很多死於武漢肺炎的患者並未經過新冠病毒的篩檢，因此全球因疫死亡的真實人數或許遠遠超過官方所公布的數據。

其中全世界1/4的病故案例發生在美國，累計已超過12萬5000人死亡，就官方公布數字來說，是目前世界上最嚴重的疫區，近日美國疫情又再次加劇，美國官員通報在過去24小時內新增4萬4700例確診個案。而根據路透社統計，6月1日至27日平均每24小時就有4700多人死於武漢肺炎相關疾病，相當於每小時就有196人病故、每18秒就有1人不治。

世界衛生組織（WHO）也在今天宣布，全球單日新增確診病例再創新高，24小時期間染疫人數增加逾18萬9000人，這個數字超越1週前的最高紀錄18萬3000例，顯示全球感染人數持續攀升。

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