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強推紅色教育！ 中國學生上網學「習思想」 不合格就進行思想轉化

《寒冬》指出，根據遼寧省瀋陽市共青團委下發文件，所有團員、該市國中生、大學生和國企、事業單位的青年團體等必須觀看「青年大學習」網站上的課程，並參加測試。（圖擷自中青在線網站）

《寒冬》指出，根據遼寧省瀋陽市共青團委下發文件，所有團員、該市國中生、大學生和國企、事業單位的青年團體等必須觀看「青年大學習」網站上的課程，並參加測試。（圖擷自中青在線網站）

2020-06-29 21:20:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國此前推出「學習強國」App，要求黨員、公務員及公務員下載安裝，研讀中國領導人習近平思想，以「積分」規則增加壓力。如今除了App外，傳出政府要求校園學生使用「青年大學習」網路思想課程，並參加測試，得分低者要被約談進行「思想轉化」，甚至會影響未來出路。

長期關注中國人權問題的《寒冬》報導，遼寧省瀋陽市共青團委下發文件，要求所有團員、該市國中生、大學生和國企、事業單位的青年團體均必須觀看「青年大學習」網頁上的課程影片及文章，並參加測試，依結果排名，得分高者被授予「優秀、先進」個人或組織稱號，得分低者要被約談。

根據「青年大學習」內容，包括學習中國共產黨思想、推崇社會主義制度等課程，近期因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，還有一系列課程在宣揚習近平和黨中央如何防疫有成。對此，瀋陽市1名高中生表示：「我非常反感，學這個一點意義都沒有，還強迫我們去學，根本就是浪費時間。」

該生指出，學校從4月中起，便要求所有學生使用「青年大學習」，每次學完，都要將答題截圖交給班長及老師，最終學校再上交教育局，而校方每週會通報一次學「習」排名，期末也會有學「習」考題。

此外，山東省1名軍校學生透露，疫情期間，網路課程是以學「習思想」為主，如果考試不及格，就畢不了業，以後入黨、找好工作、提幹（提拔為幹部）的機會都很渺茫。」另有1名婦女坦言，她的女兒去年11月考「習」未過關，儘管專業部分得最高分，仍和醫生資格擦身而過。

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