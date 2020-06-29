官媒曬駐港解放軍狙擊畫面 中國網民高呼：對準港獨廢青打爆

中國眾多官媒昨（28）日口徑一致地在微博上發布一段「駐港部隊組織狙擊手」影片，除了展示駐香港解放軍部隊，實彈射擊訓練的情形，文中更揚言狙擊手在「關鍵時刻彈無虛發、一擊斃命」。（圖擷取自微博＿央視軍事）

2020-06-29 23:36:33

〔即時新聞／綜合報導〕嚇阻港人？備受爭議的港版國安法立法在即，中國眾多官媒昨（28）日口徑一致地在微博上發布一段「駐港部隊組織狙擊手」影片，除了展示駐香港解放軍部隊，實彈射擊訓練的情形，文中更揚言狙擊手在「關鍵時刻彈無虛發、一擊斃命」。對此，眾多中國網民熱烈狂呼，「打爆港獨」、「對準港獨份子」。

「中國軍事網」、「央視軍事」 、「人民日報」等多個中國官媒，昨（28）日一致在微博發布一段「駐香港部隊組織槍王爭霸賽」影片。

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眾多官媒口徑一致地介紹這支「進駐香港部隊狙擊手集訓隊」，並介紹「狙擊手被稱為『戰場上的靜默死神』，是特種作戰的尖刀力量，關鍵時刻能彈無虛發、一擊斃命」，文末，更標註「駐香港部隊」為「致敬#香港的定海神針」、「我為中國軍人點讚（按讚）」。

影片一出後，微博上的中國網民紛紛興高采烈呼喊，「槍槍打向港獨和廢青！」、「港獨廢青們，接著下去子彈爆你們頭」、「廢青怕不怕！」、「港獨們，一擊即中！！！」、「打爆港獨的頭！！！」、「對準港獨份子」、「建議讓廢青上去當靶子」、「港獨瑟瑟發抖吧」。

中國網民因政治立場而喪心病狂的仇恨言論，讓香港網友感到難以置信，並紛紛譴責，「國安法搞唔（不）到就用解放軍射人個（的）頭？」、「只有暴虐無良的政府會以槍彈射擊自己的人民為樂」、「對香港手無寸鐵嘅（的）市民就恐嚇」；不少香港人也質疑「唯一功能原來喺（是）打自己人？」、「一家人，但係（是）日日喊打喊殺」，感嘆所謂「中國人不打中國人」的說法原來只是空談。

眾多中國網民熱烈狂呼，「打爆港獨」、「對準港獨份子」。（圖擷取自微博＿人民日報）

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