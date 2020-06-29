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西班牙小鎮議會彩虹旗遭撤 居民自發掛旗支持LGBT

西班牙小鎮阿爾蓋達斯新鎮日前在議會掛上彩虹旗支持「多元性別驕傲月」被檢舉後撤下，隨後居民紛紛在屋外、陽台掛上彩虹旗聲援LGBT團體。（路透）

西班牙小鎮阿爾蓋達斯新鎮日前在議會掛上彩虹旗支持「多元性別驕傲月」被檢舉後撤下，隨後居民紛紛在屋外、陽台掛上彩虹旗聲援LGBT團體。（路透）

2020-06-29 12:55:14

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙南部小鎮阿爾蓋達斯新鎮（Villanueva de Algaidas）日前在議會掛上彩虹旗支持「多元性別驕傲月」（LGBT Pride Month），遭反對人士檢舉後撤下，隨後城鎮居民紛紛在屋外、陽台自行掛上數百面彩虹旗聲援LGBT團體。

綜合外媒報導，阿爾蓋達斯新鎮自2018年起，開始在議會掛上彩虹旗慶祝多元性別驕傲月，今年因3名當地居民檢舉，經西班牙最高法院裁定，不得在政府建築懸掛任何非官方旗幟後被撤下。

阿爾蓋達斯新鎮鎮長希維科（Juan Civico）表示，法院裁定議會大樓僅能掛西班牙國旗、地區旗幟或歐盟官方旗幟，根據法律當局必須撤下彩虹旗。但希維科也補充，民眾可以在陽台上掛上自己喜歡的東西。

當地商店老闆阿爾坎塔拉（Antonio Carlos Alcántara）表示，政府被強迫撤下一個不會傷害或影響任何人的旗幟，這項行為令人困擾。阿爾坎塔拉隨後在臉書發布消息宣布，將店內庫存的400面彩虹旗免費送給居民。

阿爾坎塔拉表示，這座小鎮相當寬容、開放且充滿尊重，阿爾坎塔拉提到，希望民眾響應掛彩虹旗的活動不僅限於今年，每年阿爾蓋達斯新鎮都應充滿色彩。

西班牙在2005年通過同性婚姻法案，紀荷蘭和比利時後，全球第3個同性婚姻合法化的國家。美國皮尤研究中心（Pew Research Center）在2013年的報告顯示，有88％的西班牙人接受同性戀，成為39個接受調查的國家中接受度最高的國家之一。

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