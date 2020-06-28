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處處嚴峻！習近平談「汛情」稱嚴峻 李克強評「外貿」也是嚴峻

習近平與李克強28日分別談到洪災與外貿時，都用了「嚴峻」二字形容。（資料照，法新社）

習近平與李克強28日分別談到洪災與外貿時，都用了「嚴峻」二字形容。（資料照，法新社）

2020-06-29 00:11:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國西南及長江流域豪雨成災，中國國家主席習近平28日首度對此表態，指出一些地區「汛情嚴峻」，要求加強防汛。無獨有偶，中國國務院總理李克強同一天主持座談會時，也用了「嚴峻」形容外貿環境，要求加大支持並保住中小微和勞力密集企業。

綜合中國官媒報導，習近平表示，6月以來中國江南、華南、西南豪雨明顯增多，多地發生洪澇地質災害。他說，當前中國多個地區進入主汛期，一些地區「汛情嚴峻」，近期即將進入颱風多發季節。國家防總等部門要加強統籌協調，指導相關地區做好防汛、防颱等工作。

習近平要求，各地區和有關部門要堅持「人民至上、生命至上」，做好疫情防控和防汛救災工作，堅決落實責任制，堅持預防預備和應急處突相結合。

另外，李克強同一天主持「穩外貿工作座談會」時，稱各地、各部門在做好防疫的同時「積極有序推動復工復產，近幾個月外貿有所回穩」。但他表示，下一步外貿環境依然嚴峻複雜，必須有充分估計和準備。

他指出，要按照「保就業、保民生、保市場主體」的要求，落實今年政府工作報告提出的助企紓困政策。在擴大內需的同時，研究推出「穩外貿、外資」新措施，尤其要加大支持保住中小微和勞力密集型企業，並助力大型骨幹外貿企業破解難題，更好支撐就業穩定。

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