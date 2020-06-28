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收購15多萬頃土地 澳洲設新國家公園保育瀕危物種

澳洲新南威爾斯州（NSW）政府買下15萬3415公頃的私有土地，將建立一座新的國家公園。圖為新州環境與能源部長基恩。（歐新社）

澳洲新南威爾斯州（NSW）政府買下15萬3415公頃的私有土地，將建立一座新的國家公園。圖為新州環境與能源部長基恩。（歐新社）

2020-06-29 06:17:06

首次上稿 00:30
更新時間 06:17

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州（NSW）政府買下15萬3415公頃的私人土地以建立一座新的國家公園，為該州史上用於環境保育最大面積的土地收購，被視為瀕臨絕種物種及其棲息地的大勝利。

綜合外媒報導，新購入的納里亞拉牧地（Narriearra Station）位於新南威爾斯州（NSW）西北部，擁有洪泛平原、濕地和地景，是新州其他國家公園中不曾出現過的，更是至少27種瀕危物種的家園，其中包含灰草鷯鶯（Grey Grasswren）90%的棲息和繁殖地。

新州環境與能源部長基恩（Matt Kean）指出，該地鄰近「Pindera Downs」原住民區，因此還包含許多石器和古文物。新的國家公園尚未命名，政府邀請當地原住民土地委員會為此提名。

澳洲「世界自然基金會」（WWF）成員布蘭奇（Stuart Blanch）認為：「這個國家公園是減緩物種絕種速度以及扭轉生物多樣性危機的最好例子」。皮尤慈善信託基金會（Pew Charitable Trust）澳洲董事特雷爾（Barry Traill）則對該項目表示讚賞。

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