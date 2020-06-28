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武漢肺炎》2020最大浩劫！全球累計確診突破1000萬例

武漢肺炎全球累計確診今日突破1000萬例。（路透檔案照）

武漢肺炎全球累計確診今日突破1000萬例。（路透檔案照）

2020-06-28 20:15:29

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今（28日）突破1000萬確診病例，目前累計官方公布確診數最高的前3國，分別是美國、巴西與俄羅斯。

根據《華盛頓時報》報導，約翰·霍普金斯大學最新統計，武漢肺炎在全球造成的累計確診病例數，今天已經突破1000萬例。該病症從今年初爆發，在4月2日全球累計確診病例數突破100萬，但短短不到3個月，累計確診病例急遽增加900萬例。

此外，武漢肺炎造成的全球累計死亡人數也創新高，約翰·霍普金斯大學記錄到，從年初至今已有49萬9296人死亡，但確切的確診、死亡人數，可能比統計到的數字還要更高。

據了解，目前全球累計確診數最多的前10國，分別為美國（251萬323例）、巴西（131萬3667例）、俄國（63萬3542例）、印度（52萬8859例）、英國（31萬1739例）、秘魯（27萬5989例）、智利（26萬7766例）、西班牙（24萬8469例）、義大利（24萬136例）、伊朗（22萬2669例）；第11名墨西哥（21萬2802例）、第12名巴基斯坦（20萬2955例）病例也不斷上升。

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