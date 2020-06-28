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武漢肺炎》疫情嚴峻！東京今再確診60人 刷新解封後記錄

日本疫情復燃？日本的東京都武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數連日來皆突破50人大關，今天（28日）更新增60人確診，接連突破日本解除緊急事態宣言後的新增確診紀錄，解除至今已6114人確診。（法新社）

日本疫情復燃？日本的東京都武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數連日來皆突破50人大關，今天（28日）更新增60人確診，接連突破日本解除緊急事態宣言後的新增確診紀錄，解除至今已6114人確診。（法新社）

2020-06-28 19:17:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本疫情復燃？日本的東京都武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數連日來皆突破單日50人，今天（28日）更新增60人確診，接連創下日本解除緊急事態宣言後的新增確診紀錄新高，解除至今已6114人確診。

根據《NHK》報導，東京都政府在今天（28日）宣布，東京在今天目前已有60例武漢肺炎確診病例，其中有21人曾與確診者接觸過，但39名無法追蹤接觸史。

這也是自5月25日解除全國緊急事態宣言以來，東京都單日最多人確診的紀錄，連日來也屢創單日新高紀錄，原本羧高紀錄是本月24日的單日確診人數55例，而在27日又以增加57例突破紀錄，結果今天又創新高。

目前日本全國武漢肺炎的確診病例為1萬8197人，已有969人死亡。

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