歐盟開放邊境名單未達共識 預計29日表決

歐盟內部對於開放邊境的國家名單未達共識，但輪值主席國克羅埃西亞希望在29日進行表決。（歐新社）

2020-06-28 12:31:42

〔即時新聞／綜合報導〕外媒引述歐盟外交官消息指出，歐盟內部對於7月開放邊境的國家名單遲遲未能達到共識，部分國家認為還需要更多時間才能決定，不過目前擔任歐盟輪值主席國的克羅埃西亞希望各國盡速決定，並預計在週一（29日）進行表決。

《法新社》27日報導引述歐盟外交官消息指出，歐盟內部對於所謂「安全名單」未達共識，雖然歐盟外交官們26日已經同意將對各國政府提出一個14國名單，輪值主席國克羅埃西亞也要求各國在28日下午4時前回報相關意見，但部分國家認為還需要更多時間決定。

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報導引述歐盟消息人士表示，這份名單還在持續磋商，預計將持續到週一，目前還不清楚最終結果會是如何，但歐盟主席國很希望能在週一將此事提交表決。

據了解，日前提出的14國安全名單包含澳洲、紐西蘭、日本、南韓、泰國、喬治亞、塞爾維亞、蒙特內哥羅、阿爾及利亞、突尼西亞、摩洛哥、盧安達、加拿大、烏拉圭等。

值得注意的是，若中國在互惠原則下開放歐盟旅客入境，歐盟也將開放中國旅客入境。但考量到地緣政治因素，部分國家並不願在禁止美國旅客入境的同時對中國開放邊境。

不過報導也強調，歐盟當局做出的任何決定都僅只是建議，因為邊境管制仍屬於歐盟各成員國的權限。

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