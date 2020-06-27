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南韓首爾教會爆群聚感染 危及國會議員、藝人！

南韓首都圈正掀起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二波疫情，首爾冠岳區的「旺成教會」爆發嚴重群聚感染事件，確診人數不斷攀升。（美聯社）

南韓首都圈正掀起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二波疫情，首爾冠岳區的「旺成教會」爆發嚴重群聚感染事件，確診人數不斷攀升。（美聯社）

2020-06-28 00:03:53

首次上稿 00:03
更新時間 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首都圈正掀起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二波疫情。本月26日，位於首爾冠岳區的知名大型教會「旺成教會」爆發嚴重群聚感染事件，確診人數不斷攀升。根據當局掌握的資料顯示，截至今天（27日）中午12點（當地時間）已有21人確診，當局也正展開疫調，追蹤相關接觸者。較為棘手的是，這波群聚感染恐波及南韓國會，以及韓國放送公社（KBS）總部，若讓病毒擴散，國會議員及藝人都將處於高感染風險當中！

根據《韓聯社》報導，今天通報新增的5名確診者都是旺成教會信徒，其中一名26歲女性是冠岳區的蘭友國小兼職代課教師，家住冠岳區獵鷹洞，於本月21日、23日到訪旺成教會。防疫當局表示透過疫調，已密切追蹤相關人士；冠岳區廳也表示將盡快與校方及教育廳討論是否停課。

最為棘手的是也在今天確診的一名20多歲女性，該女子在汝矣島洞韓國企業數據分析中心地下1樓某企業工作，本月25日出現症狀，26日到永登浦區保健所篩檢；此外在地鐵9號線國會議事堂站對面的現代Capital大樓也出現30多歲男性確診。因為兩人都住在冠岳區，故當局研判可能是因旺成教會群聚感染。

上述兩個確診病例待過的兩處建築物都緊鄰韓國國會議事堂，附近又是韓國放送公社（KBS）總部，是首爾人群最密集的地區之一，若不慎讓病毒擴散，不少韓國藝人、國會議員都將處於高感染風險當中。截至今晚11點，南韓已有1萬2602人確診。

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