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武漢肺炎》美國再打臉 駐北京使館：中國沒分享病毒樣本

世界各國慘遭新冠病毒重創，開始研議要調查病毒源頭，向中國究責索賠，但中國政府至今都否認隱匿疫情，還持續甩鍋卸責；對此，美國駐中使領館28日痛批，「中國沒有分享任何病毒或臨床樣本」。圖為美國駐華大使泰瑞‧布蘭斯泰。（美聯社）

世界各國慘遭新冠病毒重創，開始研議要調查病毒源頭，向中國究責索賠，但中國政府至今都否認隱匿疫情，還持續甩鍋卸責；對此，美國駐中使領館28日痛批，「中國沒有分享任何病毒或臨床樣本」。圖為美國駐華大使泰瑞‧布蘭斯泰。（美聯社）

2020-04-28 21:29:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情遍及全球，世界各國慘遭新冠病毒重創，開始研議要調查病毒源頭，先後多國都有意向中國究責索賠，但中國官方至今矢口否認隱匿疫情，還持續甩鍋卸責；對此，美國駐中使領館今（28）日痛批，「中國沒有分享任何病毒或臨床樣本」。

綜合媒體報導，有多位全球知名學者近日都公開表態，認為武漢肺炎病毒可能是源自武漢P4實驗室，各國政府與媒體也紛紛質疑，中國與世界衛生組織（WHO）恐有合謀隱匿疫情的嫌疑；然而，中國政府卻一直堅稱，中方始終本著公開、透明、負責任的態度，並反指他國「將病毒政治化」及「搞政治操弄」。

針對中國隱匿甩鍋還怒嗆他國，美國駐中國大使館今在推特發文，內容翻譯美國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）的話表示，「據我們所知，中國還没有分享任何COVID-19病毒或臨床樣本，美國呼籲中國共產黨對世界透明，讓我們能夠抗擊新冠病毒，並防止未來同樣規模的疾病大流行」。

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