為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

尼斯湖真有水怪？33年「資深水怪迷」捕捉2分鐘清楚畫面

英國蘇格蘭多尼戈爾郡、55歲的「資深水怪迷」歐法奧哈加恩22日當天在厄克特灣觀察水怪時，如願以償的在水中發現一個長約9公尺的黑色生物（湖面右上角）。（圖擷取自youtube）

英國蘇格蘭多尼戈爾郡、55歲的「資深水怪迷」歐法奧哈加恩22日當天在厄克特灣觀察水怪時，如願以償的在水中發現一個長約9公尺的黑色生物（湖面右上角）。（圖擷取自youtube）

2020-04-28 22:41:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭「尼斯湖水怪傳說」已流傳數十年，1933年有人首度目擊水怪後，至今每年仍有無數專家及民眾前往當地，希望能親眼看到水怪，近日，有名現年55歲的「資深水怪迷」再次目擊水怪游泳，並錄下一段2分鐘的影片。

綜合外媒報導，來自英國蘇格蘭多尼戈爾郡（Donegal）、55歲的「資深水怪迷」歐法奧哈加恩（Eoin O'Faodhagain）22日當天在厄克特灣（Urquhart Bay）觀察水怪時，如願以償的在水中發現一個長達30英尺（約9公尺）的黑色生物。

從他錄下的2分鐘影片可以看到，「水怪」浮在水面、似乎在游泳，隨後慢慢潛入水中消失，這部影片目前已獲得「尼斯湖水怪觀光登記處」官方認證。

歐法奧哈加恩稱，他最早是在1987年7月短暫目擊尼斯湖水怪，促使他多年來持續造訪尼斯湖，追尋水怪的蹤影，2018年4月用手機錄下一段長達10分鐘的影片，因能清楚看到「水怪」持續潛下水面又浮起，也獲得官方認證。

他也指出，雖然他本月14日才剛目擊到水怪，且去年（2019）看過4次水怪，但因這次目擊正值疫情期間，湖面沒有船隻航行，因此湖面非常平靜，能更清楚的觀察水怪。

報導指出，去年「尼斯湖水怪」總共被目擊18次，是歷年來最多的一年，不過去年9月，有紐西蘭的研究人員指出，他們提取尼斯湖湖水中DNA進行研究後發現，「水怪」很有可能只是「巨型鰻魚」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
愛爾蘭調高對WHO捐款至4倍 稱川普斷金援「站不住腳」
2020-04-17 14:21

愛爾蘭調高對WHO捐款至4倍 稱川普斷金援「站不住腳」
武漢肺炎》以為氣喘發作！17歲少年就醫確診 心有餘悸「勸世」
2020-04-16 23:07

武漢肺炎》以為氣喘發作！17歲少年就醫確診 心有餘悸「勸世」
科學家分析eDNA 尼斯湖水怪可能是「巨鰻」
2019-09-05 22:29

科學家分析eDNA 尼斯湖水怪可能是「巨鰻」
「直闖51區」惡搞成風潮？這次網友號召「闖尼斯湖找水怪」
2019-07-26 16:19

「直闖51區」惡搞成風潮？這次網友號召「闖尼斯湖找水怪」
尼斯湖水怪是真的？ 7000萬年前巨型海生物化石出土！
2019-06-28 20:38

尼斯湖水怪是真的？ 7000萬年前巨型海生物化石出土！
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
國際今日熱門
2020-04-28 03:25

武漢肺炎》全球確診數破300萬 台灣連2天0確診！

2020-04-28 08:45

中國、世衛、譚德塞的「危險關係」！法媒追蹤調查

2020-04-28 02:19

譚德塞自認防疫有成 稱聽世衛建議國家表現好

2020-04-28 05:30

澳洲無畏要脅 堅持調查中國

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播