尼斯湖真有水怪？33年「資深水怪迷」捕捉2分鐘清楚畫面

英國蘇格蘭多尼戈爾郡、55歲的「資深水怪迷」歐法奧哈加恩22日當天在厄克特灣觀察水怪時，如願以償的在水中發現一個長約9公尺的黑色生物（湖面右上角）。（圖擷取自youtube）

2020-04-28 22:41:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭「尼斯湖水怪傳說」已流傳數十年，1933年有人首度目擊水怪後，至今每年仍有無數專家及民眾前往當地，希望能親眼看到水怪，近日，有名現年55歲的「資深水怪迷」再次目擊水怪游泳，並錄下一段2分鐘的影片。

綜合外媒報導，來自英國蘇格蘭多尼戈爾郡（Donegal）、55歲的「資深水怪迷」歐法奧哈加恩（Eoin O'Faodhagain）22日當天在厄克特灣（Urquhart Bay）觀察水怪時，如願以償的在水中發現一個長達30英尺（約9公尺）的黑色生物。

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從他錄下的2分鐘影片可以看到，「水怪」浮在水面、似乎在游泳，隨後慢慢潛入水中消失，這部影片目前已獲得「尼斯湖水怪觀光登記處」官方認證。

歐法奧哈加恩稱，他最早是在1987年7月短暫目擊尼斯湖水怪，促使他多年來持續造訪尼斯湖，追尋水怪的蹤影，2018年4月用手機錄下一段長達10分鐘的影片，因能清楚看到「水怪」持續潛下水面又浮起，也獲得官方認證。

他也指出，雖然他本月14日才剛目擊到水怪，且去年（2019）看過4次水怪，但因這次目擊正值疫情期間，湖面沒有船隻航行，因此湖面非常平靜，能更清楚的觀察水怪。

報導指出，去年「尼斯湖水怪」總共被目擊18次，是歷年來最多的一年，不過去年9月，有紐西蘭的研究人員指出，他們提取尼斯湖湖水中DNA進行研究後發現，「水怪」很有可能只是「巨型鰻魚」。

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