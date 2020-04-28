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澳洲國道慘案... 4警攔停違規保時捷 在路肩被卡車撞死

澳洲4名警察在高速公路攔停違規保時捷後，在路肩被卡車當場撞死。（美聯社）

澳洲4名警察在高速公路攔停違規保時捷後，在路肩被卡車當場撞死。（美聯社）

2020-04-28 10:41:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲22日發生國道慘案，41歲男子普西（Richard Pusey）駕駛保時捷在墨爾本高速公路狂飆，2名警察在路肩將其攔停，隨後又有2警前來協助扣押保時捷，孰料47歲男子辛格（Mohinder Singh）竟開著卡車變換車道從後方撞來，導致4警當場死亡，目前2名罪魁禍首都受到多項指控，車禍後接受治療的辛格27日則由律師代表出庭。

《CNN》報導，普西當天以超速的時速140公里行駛，被攔下後未通過藥物檢測，此時由辛格所駕駛的卡車不知為何從車道切換到路肩，以時速100公里的速度撞向警車和保時捷，造成4警喪命。

警方表示，保時捷車主普西當時並未受傷，但他在慘劇發生後從保時捷取出2支手機並拍下車禍現場，隨即逃之夭夭，隔天才出面自首，但他手機裡頭的資料已被刪除乾淨。

肇事的卡車駕駛辛格被指控4項過失駕駛罪名，普西則被控犯下超速駕駛、不提供協助、破壞證據和擁有毒品等等。辛格的律師皮卡（Steven Pica）強調，辛格對自己行為導致的悲慘後果感到沮喪和悲傷。

殉職的警察分別是泰勒（Lynette Taylor）、金恩（Kevin King）、漢弗里斯（Glen Humphris）和普雷斯特尼（Josh Prestney），其中泰勒和金恩身後都留下另一半和子女，漢弗里斯和普雷斯特尼都剛從警察學校畢業不久。

國道慘案發生後，澳洲各地民眾都紛紛為4警哀悼，政府各機關大樓也降半旗致哀，墨爾本則在晚上讓所有的藍色燈光亮起，讓整個城市沉浸在藍光裡，追思殉職警察的英勇和盡職。

卡車當時一路衝撞警車和保時捷。（美聯社）

卡車當時一路衝撞警車和保時捷。（美聯社）

從另一個角度可以看到卡車幾乎「騎」到保時捷上面。（美聯社）

從另一個角度可以看到卡車幾乎「騎」到保時捷上面。（美聯社）

保時捷駕駛普西（Richard Pusey）當時並未受傷，但他在慘劇發生後從保時捷取出2支手機並拍下車禍現場，隨即逃之夭夭，隔天才出面自首。（美聯社）

保時捷駕駛普西（Richard Pusey）當時並未受傷，但他在慘劇發生後從保時捷取出2支手機並拍下車禍現場，隨即逃之夭夭，隔天才出面自首。（美聯社）

車禍後接受治療的肇事駕駛辛格，27日則由律師皮卡（Steven Pica，左）代表出庭。（美聯社）

車禍後接受治療的肇事駕駛辛格，27日則由律師皮卡（Steven Pica，左）代表出庭。（美聯社）

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