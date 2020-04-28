歐洲川崎氏症患者大增 醫療專家：將調查與武漢肺炎關聯

武漢肺炎疫情全球大流行，歐洲近日川崎氏症患者大增，英、義醫療專家表示，將調查兩者關聯。圖為示意圖。（路透）

2020-04-28 12:35:35

〔即時新聞／綜合報導〕新型冠狀病毒（Covid-19，下稱武漢肺炎）肆虐歐洲，疫情逐漸趨緩之際，有醫師發現近日歐洲各地除了武漢肺炎疫情外，同時也出現許多嬰幼兒因發燒、血管腫大等川崎氏症病徵住院，義大利和英國的醫療專家表示，將調查武漢肺炎大流行與川崎氏症之間可能的聯繫。

《路透》報導，義大利北部是這次武漢肺炎疫情最嚴重的地區之一，醫師指出，當地許多的兒童出現川崎氏症病徵，馬德里和里斯本也有出現類似病例，而這項疾病過去在亞洲較為常見。英國醫師也觀察到類似的情況，衛生大臣漢考克（Matt Hancock），在例行的新聞發布會上對此表示擔憂，並指出醫療當局正在密切關注這項問題。

請繼續往下閱讀...

川崎氏症的病因不明，好發於5歲以下的兒童，發病後會出現發燒、起疹子、淋巴結腫大等症狀，嚴重的情況下可能會形成冠狀動脈瘤。

義大利兒科心臟專家丘夫雷達（Matteo Ciuffreda）表示，在過去一個月中，北部貝爾加莫（Bergamo）的一間醫院出現超過20例嚴重的血管炎症，是過去一年內的6倍。丘夫雷達提到，目前僅有少數幾例嬰兒進行了武漢肺炎病毒篩檢。

確診、死亡病例數最多的美國，美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）則表示，目前在境內尚未出現相似的病例。

美國兒科學會的兒科傳染病專家奧利里（Sean O’Leary）表示，自己所屬的醫院今年截至目前已出現數例川崎氏症病患，但確診武漢肺炎的30多名兒童則未出現相關病徵。奧利里認為，儘管兩者有相關，也是非常罕見的併發症。

川崎氏症早在16年就被傳與一種已知的冠狀病毒有關，2004年一名川崎氏症嬰兒身上發現一種NL63冠狀病毒，儘管目前傳聞並未被證實。英國雷丁大學（University of Reading）病毒學教授瓊斯（Ian Jones）表示，NL63病毒使用與武漢肺炎病毒相同的受體來感染人類，但他也強調，得出結論還為時過早。

丘夫雷達則呼籲醫護人員紀錄類似情況，以協助研究川崎氏症和武漢肺炎是否有關，未來會將義大利的研究結果發表在科學期刊中。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法