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做面罩捐醫院 日本「鋼彈」模型大廠投產防疫物資

以生產「鋼彈」模型玩具的SEEDS公司受醫院委託開始生產樹脂製的透明防護面罩。圖防護面罩示意。（歐新社）

以生產「鋼彈」模型玩具的SEEDS公司受醫院委託開始生產樹脂製的透明防護面罩。圖防護面罩示意。（歐新社）

2020-04-27 23:51:45

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本的武漢肺炎（COVID-19）疫情擴大，醫療現場物資缺乏，很多傳統產業紛紛投入防疫物資生產，其中以生產「鋼彈」模型玩具的SEEDS最受矚目，該公司受醫院之託開始生產樹脂製的透明防護面罩，27日成品問世，預計可以月產6萬套。

位於櫪木縣SEEDS是電玩大廠萬代南夢宮（BANDAI NAMCO）集團旗下萬代玩具的子公司，專門生產萬代玩具的文玩具和鋼彈模型，並代工醫療器材的開發和製造。萬代玩具受到橫濱市一家醫院的委託，本月中宣布將以SEEDS的生產線進行防護面罩並捐給日本的醫療機構，這也是該工廠首次生產防護面罩。

愛麗思歐雅瑪、大王製紙口罩產線搬回日本

日本放送協會（NHK）報導，SEEDS社長入江耕27日將剛出爐的20組防護面罩，送給公司在地的櫪木縣壬生町，工廠的生產線預定可月產6萬套，其中一部分將捐給橫濱市最先委託的醫院和東京都醫師會。

另外，繼生活用品大廠「愛麗思歐雅瑪」（IRIS Ohyama）接受日本政府召喚，將口罩產能從中國移回日本，口罩月產量由6000萬枚提高為1億5000萬枚之後，日本的製紙大廠「大王製紙」，也投資2億圓（約合台幣5668萬元）將口罩生產線搬回日本，本月產量為400萬枚，預定7月產量可以提高到2600萬枚。

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日本Seeds公司以生產各式模型玩具為主，也有OEM、ODM部門，可接受委託生產電子設備、醫療機器或其他雜項物品，標榜在日本生產，強調品質、效率。（圖擷取自Seeds官網）

日本Seeds公司以生產各式模型玩具為主，也有OEM、ODM部門，可接受委託生產電子設備、醫療機器或其他雜項物品，標榜在日本生產，強調品質、效率。（圖擷取自Seeds官網）

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