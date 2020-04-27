武漢肺炎》有問題！點名中國2款快篩 印度停用退貨

印度醫學研究委員會27日告訴印度各邦，停止使用2家中國公司生產的快篩試劑組來檢測民眾是否感染武漢肺炎，因為其敏感度差異很大。圖為圖為醫護人員進行採檢。（美聯社）

2020-04-28 00:14:58

〔即時新聞／綜合報導〕印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）27日通告印度各邦，停止使用2家中國公司生產的快篩試劑組來檢測民眾是否感染武漢肺炎（COVID-19），因為其敏感度差異很大。

《印度報》（The Hindu）報導，ICMR週一表示，印度有幾個邦依據需求購買了中國生產的快速抗體檢測試劑組，ICMR為這些試劑組提供了明確的建議並指出僅能用於檢查，有一些邦在進行測試後發現快篩功能有問題。

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珠海麗珠試劑與廣州萬孚生技被點名

被ICMR點名有問題的是中國珠海麗珠試劑有限公司和廣州萬孚生物技術股份有限公司生產的快篩試劑組。ICMR表示，這些試劑的敏感度有很大差異，儘管這2家公司先前承諾會達到良好的監測目標。

ICMR表示，「有鑑於此，我們勸告各邦政府停止使用上述公司生產的這些快篩試劑組，並退還給原來的供應商。」

ICMR指出，以鼻咽與喉嚨雙拭子進行RT-PCR檢測是目前診斷是否罹患武漢肺炎的最佳方法。

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