武漢肺炎》遭中國強力抹黑「零號病患」 美國女兵生活如困夢魘

美國陸軍預備隊女兵馬蒂亞‧班納西在中國官媒和極端陰謀論者的強力抹黑之下，被誣控為「零號病患」、「生化武器」，不斷遭到威脅和騷擾。圖為中國國旗。（路透檔案照）

2020-04-27 23:47:42

〔即時新聞／綜合報導〕爆發自中國的武漢肺炎（COVID-19）重創全球，美國亦深受其害，迄今已傳逾98萬例確診。美國陸軍預備隊女兵馬蒂亞‧班納西（Maatje Benassi）在中國官媒和極端陰謀論者的強力抹黑之下，被誣控為「零號病患」、「生化武器」，不斷遭到威脅和騷擾，生活如同被困在假消息構成的「夢魘」一般。

據《CNN》獨家報導，自武漢肺炎疫情爆發以來，各式陰謀論即在網路上四竄，尤其中國開始出現大量指控新冠病毒是美製生化武器的謠言，中國外交官趙立堅甚至公開指控美國軍隊將病毒帶到中國，稱爆發點是2019年在武漢舉行的「世界軍人運動會」。而當時參賽的馬蒂亞除不幸在比賽中受傷外，也成了這場武漢肺炎疫情中最無辜的假消息受害者。

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在美國惡名昭彰的陰謀論者韋伯（George Webb）的YouTube影片發布後，中國官媒大肆渲染抹黑馬蒂亞及其丈夫馬特‧班納西（Matt Benassi）就是這場瘟疫的「零號病患」，或者本次疫情是美國策劃的「生化攻擊」等謠言。

儘管班納西夫婦經過檢疫後證實從未感染武漢肺炎，也沒有出現過任何症狀，他們仍然受到了極大的威脅和騷擾。他們的地址和個資被貼上網路「公審」，社群帳號被陌生訊息灌爆而被迫關閉帳號，直至今日仍有大量關於他們的文章在中國社群網站微信、微博等處流傳。

對此，馬蒂亞表示：「這就像是從一場噩夢中醒來，卻發現自己日復一日生活在夢魘之中一樣。」馬特則擔心這將會像2016年希拉蕊「披薩門」假消息一樣，讓人信假成真，造成無法挽回的嚴重後果。

據悉，去年底中國疫情爆發後，美國迄今已傳逾98萬人確診、超過5.4萬人死亡；部分假消息雖不攻自破，但馬蒂亞疲倦地表示，無論後續發展如何，「傷害已經造成」。她說：「我知道一切都不可能復原了，每一次你Google我的名字，搜尋結果都會顯示『零號病患』。」這也是班納西夫婦在受到網路抹黑、霸凌後首次公開接受媒體訪問。

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