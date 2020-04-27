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    武漢肺炎》醫界賈伯斯不敵武漢肺炎 UpToDate系統開發人辭世

    「醫學界賈伯斯」羅斯24日因武漢肺炎併發症辭世，享壽77歲。（圖擷自UpToDate官網）

    「醫學界賈伯斯」羅斯24日因武漢肺炎併發症辭世，享壽77歲。（圖擷自UpToDate官網）

    2020-04-27 19:30:44

    〔中央社〕被譽為「醫學界賈伯斯」的美國傑出腎臟專科醫師兼創業家羅斯，24日因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）併發症辭世，享壽77歲。醫用版谷歌UpToDate就是由羅斯開發。

    美國保健新聞網站Stat News刊登悼念羅斯（Burton "Bud" Rose）的文章指出，UpToDate幾乎是醫護界時刻必需的工具。對於全球臨床醫生而言，UpToDate比谷歌（Google）搜尋引擎更聰明，內容的證據更充分。

    UpToDate幫助醫護人員只消透過電腦或智慧型手機，就能立即知道如何正確處置病患。時至今日，臨床醫生每天使用UpToDate次數約達100萬次，且經常根據所見內容改變臨床決策。羅斯的貢獻可見一斑。

    UpToDate的緣起與羅斯第1本教科書、堪稱腎臟學聖經的「酸鹼與電解質失衡的臨床生理學」（Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders，暫譯）有關。

    將近30年前，羅斯希望有方法能更快更新書籍內容，但出版商拒絕把書籍轉成電腦版型式，羅斯決定自己來，UpToDate於焉誕生。

    羅斯起初把重心擺在腎臟病，接著逐漸擴大視野，海納醫學界幾乎一切層面。

    在與妻子葛洛瑞亞（Gloria）合作下，羅斯把UpToDate從地下室企業，拓展成全球臨床醫生廣為使用且備受推崇的教育資源網。

    2008年威科集團（Wolters Kluwer）買下UpToDate時，已有超過3000名醫師參與審核、更新內容，以及對數千種症狀的診療方式提供建議。

    這篇悼念文並指出，即使UpToDate耗費羅斯愈來愈多時間，他仍繼續在美國麻州的貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）看病，同時教學不輟。

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