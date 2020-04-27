1天謀殺22起！薩爾瓦多急封監獄...受刑人「肉貼肉」受罰

中美洲國家薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）24日因監獄屢傳謀殺案下令對獄中幫派成員進行「大規模緊急封鎖」後，卻令大批囚犯「緊貼而坐」，不但沒有保持社交距離，許多囚犯甚至沒有戴口罩。（美聯社）

2020-04-27 20:25:50

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎延燒全球，多國皆實施「居家令」，強制民眾保持社交距離，但中美洲國家薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）24日因監獄屢傳謀殺案下令對獄中幫派成員進行「大規模緊急封鎖」後，卻令大批囚犯「緊貼而坐」，不但沒有保持社交距離，許多囚犯甚至沒有戴口罩。

綜合外媒報導，薩爾瓦多監獄近期持續暴亂，24日當天甚至有一間監獄傳出22起謀殺案，同一天，總統布格磊便下令「大規模緊急封鎖」，對所有獄中的幫派成員進行24小時監控，且單獨監禁所有幫派首領。

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從照片中能看到，所有獄中的幫派成員在廣場受到「懲罰」，每個人以手背在背後、張開雙腿的姿勢緊緊卡在一起，明顯沒有保持社交距離，且許多囚犯甚至沒有戴口罩。

薩爾瓦多曾是美洲謀殺率最高的國家，至今仍為全世界最危險的國家之一，因政治與地緣關係，長久以來，成為跨國毒品貿易的轉運中繼站，也是美洲跨國黑幫的犯罪根據地，近年來，該國已經有超過10萬居民受幫派活動影響被迫離開家園。

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從照片中能看到，所有獄中的幫派成員在廣場受到「懲罰」，每個人以手背在背後、張開雙腿的姿勢緊緊卡在一起。（美聯社）

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