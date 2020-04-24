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武漢肺炎吸光關注 WHO：非洲今年恐76.9萬人死於瘧疾

專家擔憂非洲可能因武漢肺炎疫情而忽略其他疾病，導致瘧疾大爆發。圖為非洲孩童接種疫苗示意圖。（美聯社）

專家擔憂非洲可能因武漢肺炎疫情而忽略其他疾病，導致瘧疾大爆發。圖為非洲孩童接種疫苗示意圖。（美聯社）

2020-04-24 20:07:25

〔即時新聞／綜合報導〕近期各國將大部分注意力放在對抗武漢肺炎（COVID-19）疫情，而印尼先前爆發登革熱，造成多人死亡，不少專家擔心，抗疫期間許多疾病會因醫療資源被轉移而捲土重來；世界衛生組織（WHO）警告，非洲對抗瘧疾的進展，在此之後可能倒退20年。

《美聯社》報導，在撒哈拉沙漠以南的地區，「瘧疾」每年會帶走數10萬條人命；WHO最新預測顯示，為遏制武肺病毒而投入的大量醫療人力，間接壓縮到控制瘧疾的進度，因此今年（2020年）該區最壞情況將有近77萬人死於瘧疾，比2年前的統計數字高出1倍以上。

WHO表示，瘧疾至今仍是低收入國家的主要死因之一，撒哈拉沙漠以南是目前全世界瘧疾最嚴重的地區，2018年該區的瘧疾病例佔全球93％、死亡佔94％，且主要為5歲以下幼童；WHO非洲地區負責人莫耶提（Matshidiso Rebecca Moeti）說，先前西非在伊波拉疫情期間中斷了其他疾病的防疫工作，最終導致因瘧疾喪生的人數比因伊波拉病毒喪生的人數要多，他強調，「我們不能在武漢肺炎疫情中重蹈覆轍」。

迄今為止非洲已有約2萬7000多人確診武肺、近1300人死亡，許多專家警告，非洲將面臨爆發潮，現階段只是「暴風雨前的寧靜」，WHO則認為，撒哈拉沙漠以南各國剛好可以利用這段時間，加強對瘧疾的預防與治療。

然而瘧疾並非唯一問題，由WHO和聯合國兒童基金會（UNICEF）組成的團體「麻疹和風疹行動」（M&RI）說，非洲以外，墨西哥、孟加拉、南蘇丹等24個國家已於本月初中止麻疹、小兒麻痺、黃熱病等疫苗的注射，且有更多國家預計跟進；初步估計超過1.17億孩童可能因此錯過生存的機會。

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