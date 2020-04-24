武漢肺炎》印尼確診破8000例、近700死 齋戒月「禁足」

數名戴口罩的穆斯林24日在印尼班達亞齊（Banda Aceh）一座清真寺閱讀古蘭經。（美聯社）

2020-04-24 19:12:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，印尼政府今（24日）宣布境內新增436例確診、42例死亡，同時隨著穆斯林最重要的「齋戒月」正式展開，為避免疫情擴散，即日起暫時禁止國內公路、航空及海上旅行。

綜合外媒報導，印尼衛生部官員艾瑪德（Achmad Yurianto）提供的數據顯示，今日新增的確診數創國內單日新高，目前累積確診已達8211例，死亡689例，為東南亞僅次於新加坡的第2大疫情國家。

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報導指出，印尼為世界上人口最多的穆斯林國家，數千萬人在每年齋戒月最後的「開齋節」返鄉慶祝，但受到疫情影響，政府宣布24日起禁止所有返鄉及度假旅行，在印尼首都雅加達等疫情熱點地區，也將嚴格實施社交距離措施。

齋戒月期間，忠誠的穆斯林在日出到日落之間，嚴格禁止飲水及用餐，直到日落後才能和親朋好友吃開齋飯，天亮前則吃封齋飯，不過印尼政府今年呼籲人們不要彼此拜訪，最好也避免一起上清真寺祈禱。

印尼交通部指出，火車服務將暫停至6月15日、航空旅行限制至6月1日、海上旅行限制至6月8日，貨物運輸及防疫人力的流通則不受限制。

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