大企業搶小公司紓困救命金挨轟 美下令2週內歸還

美國政府針對小型企業推出抗疫紓困貸款計畫，卻有不少大型業者申請獲准，引發社會嘩然。當局今天緊縮這項緊急紓困計畫的規定，並給大型連鎖業者兩週時間歸還到手的貸款。（資料照，路透）

2020-04-24 13:44:16

〔中央社〕美國政府針對小型企業推出抗疫紓困貸款計畫，卻有不少大型業者申請獲准，引發社會嘩然。當局今天緊縮這項緊急紓困計畫的規定，並給大型連鎖業者兩週時間歸還到手的貸款。

法新社報導，美國財政部公布這項緊急紓困貸款計畫的最新指導方針，當中表示，依據「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program, PPP）不當取得貸款的企業，必須在5月7日以前返還給美國小型企業署（Small Business Administration）。

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這項紓困計畫原本目的在提供救命金給小型家族自營企業及員工，卻遭大型連鎖業者利用，取得數以百萬美元計的貸款，其中不乏股票上市公司，計畫金額短短兩週就被申請一空。

財政部在更新版指導方針中表示，紓困貸款計畫的申請者「必須以誠信證明它的（薪資保護貸款計畫）申請是必要的」。

指導方針提到：「一家擁有相當規模市值且有管道在資本市場籌資的上市公司，不太可能以誠實信用提供所需證明，這類公司應準備好向小型企業署出示證明的依據。」

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）21日警告，利用這項紓困計畫漏洞申請貸款的公司將面臨「後果」。

在財政部警告大企業恐面臨嚴格審查、可能無法證明自己的確需要這筆抗疫紓困貸款後，部分公司今天開始歸還剛到手的貸款。

其中最大受益者茹絲葵牛排館（Ruth's Chris Steak）表示，將迅速歸還申請的2000萬美元（約新台幣6億元）貸款。

紐約投資公司Manning & Napier Inc也表示，「即刻撤銷」旗下兩家分公司已獲准的670萬美元貸款申請。

另外兩家申請第一批紓困貸款獲准的連鎖餐飲業者Shake Shack Inc和Kura Sushi USA Inc稍早已歸還貸款。

第一輪「可免除貸款」規模約5億5000萬美元，流向超過150家上市公司，這些上市公司符合之前指導方針中有關公司規模的規定。

梅努欽22日表示，這項紓困貸款計畫的對象是小型企業，獲得貸款的大公司可能會遭到調查。

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