武漢肺炎》韓國疫情趨緩 39天以來首次無死亡病例

韓國單日新增6起武漢肺炎病例，而且時隔39天後首次沒有出現死亡病例。（歐新社）

2020-04-24 11:43:57

〔即時新聞／綜合報導〕韓國中央防疫對策本部今表示，截至今天凌晨0時為止，境內共新增6起武漢肺炎病例，而且時隔39天後首次沒有出現死亡病例。

據《韓聯社》報導，南韓這6天以來新增的確診患者都在10名上下，例如19日有8人、20日13人、21日9人、22日11人、23日8人。更難得可貴的是，自3月16日以後過了39天，終於迎來無人病死的好日子。

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在今天新增的6起病例當中，有2人屬於境外感染，另4人為本地感染者，分別為大邱市2人、慶尚北道和京畿道各1人。

韓國累計確診病例共有10708起，按性別劃分則以6385名女性（59.63％）高過4323名男性（40.37％）；按年齡來看20多歲的感染者最多，達到2934人（27.40％）之譜，緊隨在其後的是5旬民眾的1953人（18.24％）、40來歲的1418人（13.24％）、6旬的1345人（12.56％）。

南韓確診者的平均死亡率為2.24％，隨著年紀越高死亡率也跟著暴增，6旬民眾只有2.60％，但7旬老者躍升為10.03％，8旬以上更高達23.51％。

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