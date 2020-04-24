大哥染疫病逝 美參議員華倫證實：最後一刻沒家人陪伴

美國麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）。（美聯社）

2020-04-24 11:59:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）在當地時間23日證實，她的大哥在確診感染武漢肺炎之後，不幸在21日病逝。華倫表示，非常感謝醫護人員對大哥的照顧，但華倫也說，大哥在最後一刻沒有家人在旁，對他再說一次我愛你，「真的非常難受」。

華倫23日在推特上證實，86歲的大哥赫林（Donald Reed Herring）21日因為武漢肺炎病逝。華倫表示，赫林在19歲加入空軍，服役超過20年，還曾參與過越戰，華倫稱讚大哥很有魅力、很風趣，是個天生的領導者。

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華倫也在文中感謝醫護人員對大哥的照顧，但是知道大哥在最後一刻，沒有家人可以握住他的手，再次對他說一次我愛你，也不能替他舉行喪禮，「真的非常難受」。

綜合外媒報導，赫林在2月染上武漢肺炎住院，之後轉往重症病房仍不幸病逝。華倫在美國疫情爆發之後，也不斷批評總統川普對武漢肺炎的處理方式，不過儘管華倫對外批評川普的處置措施，但她從未公開提到家人染疫這件事。

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My oldest brother, Don Reed, died from coronavirus on Tuesday evening. He joined the Air Force at 19 and spent his career in the military, including five and a half years off and on in combat in Vietnam. He was charming and funny, a natural leader. https://t.co/b8m0xKzAmM — Elizabeth Warren （@ewarren） April 23, 2020

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