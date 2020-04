大哥染疫病逝 美參議員華倫證實：最後一刻沒家人陪伴

2020-04-24 11:59:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國麻薩諸塞州參議員華倫(Elizabeth Warren)在當地時間23日證實,她的大哥在確診感染武漢肺炎之後,不幸在21日病逝。華倫表示,非常感謝醫護人員對大哥的照顧,但華倫也說,大哥在最後一刻沒有家人在旁,對他再說一次我愛你,「真的非常難受」。

華倫23日在推特上證實,86歲的大哥赫林(Donald Reed Herring)21日因為武漢肺炎病逝。華倫表示,赫林在19歲加入空軍,服役超過20年,還曾參與過越戰,華倫稱讚大哥很有魅力、很風趣,是個天生的領導者。

華倫也在文中感謝醫護人員對大哥的照顧,但是知道大哥在最後一刻,沒有家人可以握住他的手,再次對他說一次我愛你,也不能替他舉行喪禮,「真的非常難受」。

綜合外媒報導,赫林在2月染上武漢肺炎住院,之後轉往重症病房仍不幸病逝。華倫在美國疫情爆發之後,也不斷批評總統川普對武漢肺炎的處理方式,不過儘管華倫對外批評川普的處置措施,但她從未公開提到家人染疫這件事。

