褫奪「主權豁免權」 美法學家揭起訴中國關鍵

美國已有州政府對中國隱瞞疫情一事提出告訴。（彭博）

2020-04-24 12:02:32

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，譴責中國隱瞞疫情聲浪四起，美國密蘇里州開第一槍，控告中國政府並要求賠償。對此，法界普遍認為難度極高，因為外國政府在美享有外交豁免權，但也有法律學家指出，美國會有過褫奪外國豁免權的先例，為本案提供先例。

美國喬治華盛頓大學法學教授特里（Jonathan Turley）接受《BBC》中文網專訪時表示，美國在1976年設立《外國主權豁免條例》，提供外國政府廣泛豁免權，因為若美國在本土起訴他國政府，他國也可能回頭控訴美國，因此這樣的豁免權普遍獲外國政府同意，在此一條例的規範下，控告中國政府的案件可能會在當地法院就被撤案，即便諸多證據顯示中國有隱瞞疫情之嫌，但要通過民事訴訟要求中國負責機率不高。

請繼續往下閱讀...

但也有外國遭美國會褫奪主權豁免的先例，在911事件中，有受害者家屬控告沙烏地阿拉伯政府涉嫌資助恐怖攻擊，美國會則在2016年修訂制裁資助恐怖主義的新法案，前總統歐巴馬當時表達反對立場，警告此舉可能增加美國政府遭外國控訴的風險。

若是美國會褫奪中國政府豁免權，關鍵就落到美國總統川普手上，即便川普屢屢批評中國政府隱瞞疫情，加上美國內究責中國的聲浪也越來越多，但若有這麼一天，對川普來說仍會是艱難抉擇。不過，美國目前仍依賴中國的醫療物資，縱使能跨過主權豁免的門檻，也很難透過國內的民事訴訟從中國手上獲得賠償。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法