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    首頁　>　國際

    日警73人確診武漢肺炎 處理15橫死遺體染疫

    2020-04-24 00:13:02

    〔中央社〕日本警察廳今天表示，3月中旬至4月22日，有73名警察職員等確診感染武漢肺炎。此外，這段期間，警員處理過的橫死遺體當中，有15具遺體後來檢驗出感染新型冠狀病毒。

    日本讀賣新聞報導，從上個月中旬到本月22日為止，10都府縣警方等共73人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

    其中以愛知縣警確診24人最多，其次是掌管東京都警務的警視廳21人、兵庫縣警14人、神奈川縣警4人、高知縣警3人、埼玉縣、茨城縣、千葉縣、富山縣、大阪府等5府縣警以及皇宮警察本部、關東管區警察局各一人。

    愛知縣警員因訓練劍道造成群聚感染。目前各警察局已暫時停止進行柔道、劍道訓練。警局只要確定有警員確診，有可能與確診警員接觸過的同事等就必需居家隔離。

    警察廳已徹底指示全國警察本部（局）要做好防疫工作。日本國家公安委員長武田良太今天在例行記者會上表示，將好好指導，避免影響到治安維護。

    警察廳統計，從3月中旬到本月22日為止，警察處理的遺體當中，包括東京等5都縣共15名橫死者後來檢驗出感染新型冠狀病毒。這15名死者當中，有人在自宅暴斃，有人橫死路上。（編輯：劉學源）

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