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廢除一帶一路協議 坦尚尼亞總統直言：只有醉漢才接受

坦尚尼亞宣布，廢止與中國簽訂的一帶一路協議，包含100億美元的中國貸款。（美聯社檔案照）

坦尚尼亞宣布，廢止與中國簽訂的一帶一路協議，包含100億美元的中國貸款。（美聯社檔案照）

2020-04-24 01:06:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來透過「一帶一路」計畫拓展勢力範圍，為貧窮國家提供貸款、幫助建設基礎設施，換取對當地港口、機場的控制權，原本參與該計畫的坦尚尼亞開出非洲第一槍，廢除與中國簽署的100億美元貸款，該國總統馬古富利（John Magufuli）直言，「只有醉漢才會接受這種條款」。

根據《國際財經時報》（IBT）報導，中國原先打算提供坦尚尼亞100億美元（約台幣3008億元）貸款，並在該國姆貝尼加河（Mbegani Creek）下游處修建港口，坦尚尼亞前總統卡亞·基奎特（Jakaya Kikwete）已與中國簽署協議，條件是讓中國獲得99年的港口租賃權，且租約期間總統無權對中國提出任何意見。

一些公民組織將此稱為「殺手級中國貸款」，並在當時要求基奎特取消該協議，他們警告，此舉將帶來可怕的後果，但基奎特忽視這些警告並簽署協議。坦尚尼亞現任總統馬古富利廢除基奎特簽署一帶一路貸款協議，馬古富利說，「中國貸款協議當中的條款，只有醉漢會接受。」

中國透過向貧窮國家提供貸款，幫忙建設基礎設施，誘使處於困境的非洲國家，然後在貧窮國家無法償還債務時加以控制。

馬古富利上任後與中國重啟談判，欲將租賃時間從99年降至33年，坦尚尼亞政府明確表示，中國必須要經過核可，才能在港口展開相關業務，但由於中國並未在馬古富利給出的談判期限內展開對話，因此中國在坦尚尼亞的一帶一路協議已經宣告被廢除。

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