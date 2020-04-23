救命反致命？紐約武肺重症使用呼吸器死亡率88％

呼吸器不足，一度是許多國家對抗武漢肺炎疫情的一大頭痛問題。圖為23日在西班牙馬德里拉巴斯大學醫院加護病房內，醫護人員照顧武漢肺炎患者。（法新社）

2020-04-23 23:40:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕呼吸器不足，一度是許多國家對抗武漢肺炎疫情的一大頭痛問題，使用呼吸器原本是要幫助重症患者呼吸，但是，紐約市最大醫院體系2600多名患者的治療紀錄顯示，使用呼吸器的患者竟有將近9成最終不治，遠高於該研究武肺患者整體死亡率。

這份22日在「美國醫學會期刊」（JAMA）發表的研究報告，是武漢肺炎疫情爆發以來最大規模檢視美國住院患者治療狀況，紐約「諾思維爾」醫療體系（Northwell Health）「范斯坦醫學研究所」研究人員，檢視該體系旗下12間醫院在3月1日到4月4日之間收治的5700名武漢肺炎患者電子病歷，患者男、女比例約60%、40%，平均年齡63歲。

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分析其中2634名最終出院或死亡患者情況，當中553人不治，約佔21%，接近平常時期因呼吸窘迫住院患者死亡率；不過，約12%、即320名須靠呼吸器的重症患者，死亡率達88%，高於一些治療重症患者醫師原本希望的50%死亡率。相比之下，平常時期靠呼吸器的呼吸道重症患者死亡率8成。

對65歲以上的人來說又格外不利，研究檢視對象中，這族群僅3%存活；此外，男性死亡率又高於女性。

這項研究另一個令人訝異的發現是，70%病情嚴重需住院的患者，並未出現發燒症狀，而發燒目前被列為感染武肺的一大重要症狀。

另外，這批患者中，57%有高血壓、41%有肥胖症、34%有糖尿病等慢性病，佐證之前美國疾病管制和預防中心（CDC）等醫學家有關武漢肺炎高風險群的警告；不過，研究並未發現有氣喘病史的患者，顯示隨著醫界和研究人員對武漢肺炎的了解越多，氣喘這項風險因素也越低。

報告主要作者戴維森（Karina W. Davidson）說，基於這些發現，該院鼓勵有慢性病等潛在健康問題的人，若可能接觸到病毒，儘管沒有出現發燒，最好還是盡早諮詢醫師。

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