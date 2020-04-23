武漢肺炎》跟進密蘇里州！美密西西比州也將提告中國隱匿疫情

美國密西西比州檢察總長費奇22日在推特上附上一份聲明並指出，由於中國政府惡意隱瞞疫情，讓許多人遭受了痛苦，她正準備向中國提起訴訟。（美聯社）

2020-04-24 00:04:21

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，導致大量人命和經濟損失，歐美已有多國政要表態要找中國討公道、求償，繼美國密蘇里州（Missouri）開第一槍控告中國政府並求償，密西西比州（Mississippi）檢察總長費奇（Lynn Fitch）也宣布將跟進，強調「民眾應得的正義，我將在法庭上尋求」。

密蘇里州檢察總長施米特（Eric Schmitt）在當地時間4月21日宣布，已向聯邦法院控告中國政府與中國共產黨，除提出民事訴訟求償外，同時指控中國政府涉嫌囤積口罩及其他醫療上的個人保護裝備等，致使疫情更為惡化。

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密西西比州也跟進密蘇里州狀告中國，共和黨籍的檢察總長費奇在推特上附上一份聲明並指出，由於中國政府惡意隱瞞疫情，讓許多人遭受了痛苦，她正準備向中國提起訴訟，「密西西比的民眾應得的正義，我將在法庭上尋求。」

聲明指出，中國隱瞞致命病毒的危險，對全球非常不公平；同時又壓榨記者、醫生、檢舉人和其他人的聲音，使數百萬人暴露在武漢肺炎病毒的威脅中，讓全世界無法做好準備，因此中國必須為他們所造成的損害負責。

而就在密蘇里州向當地法院提告，起訴中國政府處理疫情不力後，中國外交部發言人耿爽22日回應，認為這是惡意濫訴，有違基本法理，表示中國各地政府在疫情防控方面所採取的主權行為，按國際法上的主權平等原則，不受美國法院管轄。

I am preparing to file a lawsuit against China on behalf of Mississippians. Too many have suffered as a result of their dangerous and malicious cover-up of the coronavirus. Mississippians deserve justice and I will seek that in court. https://t.co/hxxCHe5ek0 pic.twitter.com/gMYiaG5efF — Lynn Fitch （@LynnFitch） April 22, 2020

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