疫情下的溫馨！美國收容所首度清空犬舍 員工歡呼

美國佛羅里達州傳來溫馨消息，因為領養熱絡，該州一處收容所第一次清空了犬舍，志工紛紛站在原本應安置犬隻的籠內拍手歡呼，畫面格外溫馨。（擷取自Friends of Palm Beach County Animal Care and Control）

2020-04-23 21:39:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎延燒，美國已有超過80萬人確診，為全球最高的國家。由於疫情讓民眾被迫長時間居家不得外出，飼養寵物成為人們心靈上的寄託。美國佛羅里達州傳來溫馨消息，因為領養熱絡，該州一處收容所第一次清空了犬舍，志工紛紛站在原本應安置犬隻的籠內拍手歡呼，畫面格外溫馨。

佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）動物收容所日前在臉書PO文表示，本月15日發生一件前所未有的事，他們一次清空了收容所中的其中一個狗舍，令收容所人員們感到不可思議。收容所表示，這要感謝整個社區的協助，也感謝收容所工作人員和志工的努力，感謝他們細心照顧並協助這些犬隻找到一個個溫暖的家。

請繼續往下閱讀...

收容所也在臉書貼出一段影片，為工作人員站在原本應住滿犬隻，現在卻空蕩蕩的狗舍中對著鏡頭揮手歡呼慶祝。溫馨影片PO出後，引發迴響，目前已有超過200萬次觀看、1.2萬分享與1600多則留言。

不過，收容所擔心目前疫情流行造成失業率大增，寵物的主人們可能會無力負擔飼養的費用，目前也正在設法提供協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法