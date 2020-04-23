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    本來就討厭？美對中負評創新高 分析：與疫情無關

    美國人對習近平（見圖）的不信任達到歷史高點。（美聯社）

    美國人對習近平（見圖）的不信任達到歷史高點。（美聯社）

    2020-04-23 10:08:46

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎持續蔓延，全球深受其害，美國民意對中國和中國領導人的評價來到歷史低點，負責該民調的研究員分析，美國人對中國節節高升的負面觀感，並不是受到武漢肺炎疫情影響。

    根據《德國之聲》報導，皮尤研究中心（Pew）21日公布新民調，美國成年人對中國有負面不佳觀感者高達66%，創2005年開始調查以來最高，其中更有71%美國受訪者表示不信任中國國家主席習近平在世界事務方面做正確的事，也是2014年開始詢問此問題來最高比率，遠高於去年的50%。

    對此，負責設計這項調研的研究員戴維琳（Kat Devlin）指出，進一步分析數據後發現，美國人在疫情期間並未明顯改變對中國的觀感，意味著「美國人近期對中國激增的不信任與負面觀感，並未受疫情明顯影響」，至於美人對習近平的信任問題也是同樣狀況，未受疫情明顯影響。

    戴維琳指出，自2018年美中貿易大戰開打後，美國人對中國的負面觀感是以史無前例的高速在飆升，「認為中美經貿關係不好的美國族群，同樣也對中國抱有負面觀感」，她解讀道，從某層面上來看，美國人對中國的負面觀感受到經濟考量的影響。

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