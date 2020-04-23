武漢肺炎》鞠躬盡瘁！英國84歲護佐阿嬤 堅守崗位染疫不治

英國牛津威特尼84歲護理佐理員塔普利（見圖）盡忠職守，4月10日下班後不幸染疫住院，19日不治身亡，家人皆對其英勇感到非常驕傲。（圖取自臉書 Margaret Tapley）

2020-04-23 20:16:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）重創全球，英國牛津威特尼（Witney）一名84歲護理佐理員塔普利（Margaret Tapley），為英國國民健保署工作逾40年，盡忠職守的她本（4）月10日下班後不幸染疫住院，19日不治身亡，家人皆對其英勇感到非常驕傲。

據《BBC》報導，爆發自中國的武漢肺炎肆虐全球，英國牛津威特尼一名高齡84歲護佐奶奶塔普利，為英國國民健保署工作已超過40年，每週值3個夜班，她於本月10日值完最後一輪班後不幸染疫，16日住院後病情急速惡化，3天後不治去世。

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對此，塔普利的孫子班‧伍德（Ben Wood）向《BBC》表示，奶奶的使命感很強，將生命奉獻給了國民健保署。孫女麥克倫南（Kathryn MacLennan）也說，奶奶非常清楚武漢肺炎的威脅，但她不能背棄自己的工作夥伴。

此外，塔普利另一個擔任高階護理師的孫子湯姆‧伍德（Tom Wood）坦言，奶奶就是啟發他的人。英國國民健康署牛津基金信託執行長貝爾（Stuart Bell）則說：「塔普利展現出國民健康署最優秀的一面，她是醫院中的一個傳奇，在同齡者幾乎都退休的時候，她選擇和工作團隊戰到最後一刻。」

據悉，英國迄今已有逾13.4萬人確診，在醫院內死亡者有超過1.8萬人。

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