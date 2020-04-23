武漢肺炎》不只武漢病毒所？ 龐皮歐：需查中國數個實驗室

世界多國領袖近日公開呼籲，世衛組織所有成員國有義務對病毒源頭展開國際調查；對此，美國國務卿龐皮歐受訪表示，不僅要查武漢病毒研究所，中國還有數個實驗室仍在運作。（資料照，路透社）

2020-04-23 21:04:16

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎持續延燒，世界多國領袖近日公開呼籲，世衛組織（WHO）所有成員國有義務對病毒源頭展開國際調查；對此，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）受訪表示，不僅要查武漢病毒研究所，中國還有數個實驗室仍在運作。

綜合媒體報導，美國、澳洲、法國、德國等多國元首已通過電話，希望WHO成員國應加入武肺病毒起源與傳播的調查，並提出改革世界衛生組織（WHO）的方案，澳洲政府認為，最佳辦法可能是另組全新的世界衛生監察管理機構。

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針對中國政府隱匿疫情，並拒絕讓國際科學家進入調查，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）22日接受阿布達比（Abu Dhabi）媒體專訪，他指出，除了中國科學院武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology，WIV）之外，還有數個實驗室對「確定病毒來源」至關重要。

根據《The National》報導，龐皮歐重申「病毒起源於中國」，並砲轟中國政府暗指病毒源自歐洲及美軍投毒的說法，他表示，中國的做法很危險，與政治化無關，必須知道病毒的天性和傳播途徑才能拯救人命，但中國隱匿疫情延誤全球防疫。

龐皮歐痛批，中國不僅沒有分享正確資訊，世衛組織也沒要求中國提供；他並稱，美國暫停金援世衛，並非逃避支持全球公衛的任務，「沒有人相信WHO在此次疫情警示及格」。

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