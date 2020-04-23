美國出現反隔離抗議 《紐時》驚爆幕後推手疑是「中國特工」

美國近期至少7州突爆發民眾要求復工、反居家隔離的抗議示威遊行，而《紐約時報》驚爆這背後可能涉及「中國特工」操作，透過網路散播虛假消息，激起美國民眾的反政府、恐懼心理。（路透社示意圖）

2020-04-23 13:30:32

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，美國近期至少7州突爆發民眾要求復工、反居家隔離的抗議示威遊行，而《紐約時報》驚爆這背後可能涉及「中國特工」操作，透過網路散播虛假消息，激起美國民眾的反政府、恐懼心理。

根據《紐約時報》報導，早在3月中旬時，數百萬美國民眾透過手機簡訊和社交媒體收到1則令人震驚的消息，稱「川普政府即將封鎖整個國家」。內容開頭寫道「大家快轉發」，宣稱消息來自一名國土安全部人員，說「他昨晚接到電話指示打包準備好待命接受調遣。」、「等防暴部隊一就位，政府就會立即宣布這個消息」。這個消息引起美國民眾恐慌，訊息在48小時內被瘋狂轉發，最終迫使白宮國家安全委員會在Twitter上發文闢謠。

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事後，美國情報機構評估，認為在將假消息傳播到不同平台的過程中有「中國特工」的參與，而美國官員感到擔憂，因利用「手機簡訊」散布假訊息是從未見過的新手法，而長期研究需假消息散播的官員表示，中國特工疑似採用過去俄羅斯網軍常用的手法，包括開設假的社群帳號、利用WhatsApp等加密通訊軟體散播訊息。而效果在Facebook上尤其顯著，因平台性質能快速吸引多人注意，特工只需將訊息推送給易受消息內容打動的美國民眾，訊息便會自行傳播。

而這次多州突爆發「反居家隔離抗議」，緬因州的獨立參議員安格斯·金（Angus King）表示，有些個人用戶發現部分社交媒體機器人，會自動推播一些保守派團體發起的抗議居家抗疫令活動、消息。「當然不能排除其他敵對政治勢力參與『訊息戰』的可能」，但也有美國官員表示，中國可能借鑒了俄羅斯的策略，一直試圖擴大美國的政治分歧。隨著民眾對隔離政策日漸產生不滿，官員們擔心中國和俄羅斯可以輕易地擴大黨派分歧。這也代表中國除了可見的「大外宣」，可能也早已將黑手伸向暗處，以更難察覺的方式操作這波疫情的資訊。

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