傻眼！中國面臨全球索賠風暴 卻鼓吹向美國求償

有外媒指出，中國成為各國索賠對象，現在透過媒體或專家，鼓吹在美或與美貿易的中企，向美國索賠。圖為中國國家主席習近平、美國總統川普。（法新社）

2020-04-23 07:39:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎害慘各國，多國政要紛紛表態要向中國討公道，美國密蘇里州21日開出第一槍，向當地法院提告，一向與中國友好的義大利也發起「向中國集體訴訟索賠」連署，目標50萬人簽署。有外媒指出，中國成為各國索賠對象，現在卻透過媒體或專家，鼓吹在美或與美貿易的中企，向美國索賠。

綜合媒體報導，美國密蘇里州21日以刻意隱匿疫情與未充分採取行動，遏阻全球大流行為由，控告中國政府並求償，為全美第一個對中國採取法律行動的州。印度也出現向中國求償風潮，孟買律師蘇哈尼（Ashish Sohani）向國際刑事法院控訴中國國家主席習近平與4名官員涉嫌隱匿疫情，導致全球重大損失，要求中國對印度賠償2.5兆美元（約新台幣75.2兆）。

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義大利非營利組織「歐洲一體」（Oneurope）21日也成立「向中國政府集體訴訟索賠」連署網站，計畫向中國求償逾1千億歐元（約3.3兆台幣）。義大利消費者權益保護協會也考慮向中國政府提出訴訟；義國北部一家近200年歷史的四星旅館「郵務飯店」也向法院提出對中國衛生部的賠償訴訟。

《法廣》報導，中國面臨多國索賠，除了持續大外宣強調中國援助及抗疫貢獻，並展開反擊。包括中國官媒旗下的《俠客島》，宣稱西方向中國索賠是「強盜嘴臉，門兒都沒有」。《環球時報》也稱，專家建議中國企業和民間團體，對美國政府抗疫不力釀成損失提出訴訟控告。

西南政法大學國際法教授朱穎就稱，一些因為美國政府處理疫情不力而被削減訂單的中國企業，可收集證據，起訴美國聯邦政府或州政府要求賠償。在美國有分部的中國企業，也可直接在美國提出訴訟，單純的國際企業也可在中國國內中級以上人民法院起訴。朱穎甚至建議企業透過商會、協會等民間團體，集體向美國政府提起訴訟。

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