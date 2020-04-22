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加國專機等不到物資就被趕走？ 耿爽：沒這回事

耿爽表示，關於加國防疫物資運輸專機空機而返，中方沒有限制貨機停留時間。（美聯社）

耿爽表示，關於加國防疫物資運輸專機空機而返，中方沒有限制貨機停留時間。（美聯社）

2020-04-22 21:20:27

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國因應武漢肺炎疫情大流行，紛紛在中國搶購防疫物資，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近日提到，2架加國專機因中國限制停留時間，未等到貨物就空機而返。中國外交部發言人耿爽今（22日）駁斥這項說法。

加拿大總理杜魯道近期在疫情例行記者會談到，1架代表加國政府的班機及1架境內省籍班機，飛往中國載運個人必需物資回國，「很不幸地，貨機必須在沒有載貨的情況下離開，我們正處於與國際競爭個人保護物資（PPE）的局勢當中。」

杜魯道提到，中國正實施非常嚴格的航空管制，限制飛機可在機場停留的時機，即便沒有等到貨品上機，中國政府仍會直接要求離開，「中國機場有許多檢查哨點和隔離措施，供應路線和道路運輸寸步難行。」

中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會駁斥杜魯道的說法，他說，經向主管部門了解，中方相關機場和空中管理部門，均沒有對貨運包機過站時間進行限制。

耿爽強調，加拿大與中國在疫情爆發後相互支持與幫助，加方近期透過各種管道自行在中國採購醫療物資，並多次派包機赴上海運輸，中方在物資採購、清關、包機飛行許可等方面，積極為加方提供協助和便利，加方也多次對此表示感謝。

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