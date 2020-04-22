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金正恩命危消息瘋傳北韓官媒意外安靜 太永浩：很不尋常

北韓官職最高的脫北者，前北韓駐英國公使太永浩成為南韓史上首位當選國會議員的脫北者，他認為北韓官媒對於金正恩命危消息保持沉默相當不尋常。（歐新社）

北韓官職最高的脫北者，前北韓駐英國公使太永浩成為南韓史上首位當選國會議員的脫北者，他認為北韓官媒對於金正恩命危消息保持沉默相當不尋常。（歐新社）

2020-04-22 15:12:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日缺席北韓重大慶典「太陽節」，引發外界關注其健康問題，美國媒體《CNN》爆料，金正恩在接受心血管手術後陷入命危狀況，中國、南韓都相繼認為情報不實，但北韓官媒卻意外安靜，令脫北者認為相當不尋常。

金正恩傳出術後狀況不佳，陷入命危狀況，引發國際關注，不過中國與北韓聯繫的主要機構「中共中央對外聯絡部」出面澄清金正恩並沒有病危，南韓政府一名負責對北韓事宜的官員也認為，目前並無線索指向金正恩的健康狀況出現問題，「對相關報導的可信度提出質疑」。

《路透》報導，儘管中國、南韓出面質疑報導，但北韓官媒卻意外沉默，15日甫成為南韓史上首位脫北者國會議員、北韓官職最高的脫北者，前北韓駐英國公使太永浩（脫北後更名為太救民）表示，官媒沉默是相當不尋常的，因為過去各界針對其領袖的領導地位質疑，他們很快就會出面駁斥。

太永浩表示：「每一次關於（金正恩）的爭議，朝鮮都會在幾天之內採取行動，以表明他還活著並且身體健康」，但這次去卻意外安靜，他強調金正恩缺席「太陽節」是前所未有的狀況，這表明情況可能出了問題。

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