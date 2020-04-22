中國河南驚爆4童玩耍慘遭活埋 記者採訪被黑衣人圍毆搶手機

中國河南原陽縣日前驚傳兒童遭活埋事件，有4名兒童在工地玩耍時，遭到施工單位活埋。（圖擷自網路）

2020-04-22 11:15:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南原陽縣日前驚傳兒童遭活埋事件，有4名兒童在工地玩耍時，遭到施工單位活埋，消息一出震驚各界，不料有記者採訪時卻遭不明人士痛毆，一旁官員置若罔聞，記者手機也被搶走，當地官員稍晚時候歸還記者手機，但這些手機全遭重置，資料清空。

綜合中國媒體報導，當地時間18日，中國河南原陽縣驚傳兒童遭活埋事件，有4名兒童在玩耍時，遭到施工單位傾倒泥土活埋，4童不幸死亡，調查發現，涉事工地未取得施工許卡，屬無證非法施工，傾倒廢土亦是違規作業。

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昨（21日）1名罹難男童下葬，多名中國記者前往採訪，不料卻在墓園門口遭20多位不明人士圍毆，有記者用手機拍下動手畫面卻遭到搶走，現場官員無人制止這些不明人士的暴力行為。

晚間，原陽縣委宣傳部副部長登門道歉，並歸還記者手機，記者發現手機被送回來時是關機狀態，開機後就發現遭到重置，打開手機裡面什麼都不見了，「連通訊錄都沒有」，記者詢問副部長，一問三不知，包含被搶手機是誰送給他們的、毆打記者的人是誰、為什麼攔阻記者採訪都稱不知道、不清楚。

而這名副部長對外宣稱，有死者家屬不同意記者採訪，與記者發生衝突，但遭到家屬以及記者打臉，家屬感謝媒體報導，但「（我們）有些話不能亂說」，同意記者跟在家屬後面去墓地，雙方溝通良好。

記者也表示，根據連日來採訪的多名家屬和事發現場衝突者對比，沒有這些不明人士；許多網友紛紛痛批：「搶的時候就不怕，刷機了，沒證據了，道歉又如何！一切盡在掌握中」、「土匪流氓行為」。

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