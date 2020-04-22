中國當紅孫力軍突落馬 被疑洩武漢肺炎P4實驗室資料給美國

中共公安部副部長孫力軍落馬，引發多方看法。（圖擷取自網路）

2020-04-22 08:41:08

首次上稿 08:08

更新時間 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕中共公安部副部長孫力軍在本月19日突然遭到中共中央紀監委調查，在外界看來還是當紅的人物，且是中共秘密警察實權人物，突然落馬，內情受到各方揣測，關注中國政治的人士紛紛提出不同觀點，但大致鎖定在中南海的派系權鬥，中共領導人習近平大肆清洗江派人馬，從北京直到香港，全面掃蕩，二是孫力軍可能就是將武漢肺炎疫情核心機密洩露給美國的人物。

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綜合媒體報導，孫力軍落馬是在19日的公告，但已有媒體爆料，其實他是早在4月1日就已被逮捕，但一直到19日才公開，而在18日，香港民主派人士包括議員及香港蘋果日報創辦人黎智英等15人遭到大拘捕、20日中共司法部長傅政華被公告卸任司法部黨組副書記。

據多位海外人士的觀察，包括香港、中共公安及司法體系長期以來是屬江澤民派地盤，而從反送中一直到武漢肺炎疫情爆發，等於讓習江兩派在地盤爭奪戰上，一次大規模激戰。而孫力軍及傅政華都被歸類到江派系統，等於是遭到習派清洗。

也有一種說法是，孫力軍在香港反送中抗爭期間，曾進入香港，執行的是武力鎮壓及秘密處決等多項殘酷行動，2月武漢肺炎疫情最嚴峻之際，也派入武漢執行維穩任務防民變，習派拉他下馬，具有找人頂鍋的意圖。

由於孫力軍的身份特殊，既是國保局長也身兼「610辦公室」主任即中共秘密警察頭子，也是中共公安系統內唯一具有公共衛生碩士學位的高層，在武漢肺炎嚴峻期進入武漢、被懷疑洩露疫情核心秘密給美國，尤其是P4實驗室的訊息。由於疫情蔓延全球，多國都揚言向中國算帳，以致孫力軍才快速遭到逮捕，以平後患。

知名的中國專家陳破空就認定洩密是導致孫力軍落馬的最直接可能因素，甚至懷疑，孫力軍就是美國在中國高層的臥底。

不過這些觀點都還在外界主觀的觀察，並沒有進一步獲得證實。

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