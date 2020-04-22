美國與台灣等多國合作 助太平洋島國抵抗疫情

2020-04-22 03:19:02

〔中央社〕武漢肺炎肆虐全球，美國國務院今天表示，身為全球衛生及人道應對抗疫領袖，美國不只與國內多個政府單位合作，也與台灣等多個理念相近夥伴緊密協調，以提供太平洋島國防疫協助。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）幾乎蔓延全球各個角落，總確診人數已飆破250萬人，目前僅剩10多個國家尚未遭到入侵，包括位於太平洋的密克羅尼西亞，及台灣邦交國帛琉、馬紹爾群島。

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美國國務院發言人辦公室今天發布事實清單（fact sheet），詳述美國如何協助太平洋島國回應2019冠狀病毒疾病疫情。

美國國務院發言人辦公室指出，身為全球衛生及人道應對抗疫領袖，美國迅速採取行動監控、回應及舒緩太平洋島國疫情狀況，並與多個美國國內機關緊密協調合作，包括疾病管制暨預防中心（CDC）、衛生及公共服務部、國際開發總署，及美軍印太司令部等。

此外，發言人辦公室表示，美國也與澳洲、紐西蘭、日本、台灣及其他理念相近夥伴緊密協調合作，提供太平洋島國防疫協助。

根據事實清單，美國從多方面協助太平洋島國抗疫，包括提供超過3200萬美元（約新台幣9億7056萬元）資金。此外，針對由帛琉、馬紹爾群島及密克羅尼西亞構成的「自由聯繫邦」（Freely Associated States），美國也提供個人防護設備及協助檢測工作，並與當地衛生部門或衛生專家定期保持聯繫。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）隨後推文表示：「我們會持續將美國經驗帶至太平洋島國，並與這些夥伴緊密合作，以根絕2019冠狀病毒疾病威脅。」

美國除了在協助太平洋島國防疫工作上特別點名台灣，美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）也分別在16日及20日特別推文，感謝並讚許台灣援贈口罩給貝里斯及巴拉圭，協助2個邦交國抵抗疫情。

由於總統蔡英文2016年5月上任以來，北京已奪取台灣7個邦交國，美國行政部門及國會在過去一年多來，積極努力協助台灣鞏固邦交。

其中一個例子就是美國國會今年3月4日通過「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），盼透過外交賞罰制度嚇阻台灣邦交國外交轉向。法案3月26日經美國總統川普簽署後正式生效。（編輯：陳政一 ）

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