紐約男獨自划船出海困荒島 警笑：社交距離新高度！

〔即時新聞/綜合報導〕電影《浩劫重生》在紐約現實上演!日前紐約一名36歲男子獨自划著橡皮艇出海,沒想到卻流落到荒島上,受困12小時才獲救。警方隨後也在推特上公開救援影片,調侃該男子將防疫社交距離帶到新高度。

根據《紐約每日新聞》報導,萊博維奇(Mikhail Leybovich)16日划著橡皮艇出海,之後受困在布魯克林區牙買加灣的一個偏遠島嶼上。據他本人回憶表示,當時他正要將皮艇180度轉彎,過程中進水導致皮艇傾斜,最後落水,無奈只能決定遊到最近的小島。

萊博維奇的父母在16日當天晚上發現兒子沒回家,於是報警。警方獲報也出動直升機搜救,終於在午夜前找到人,經送醫檢查後也無大礙,從公開的救援錄像中還可以看到萊博維奇用島上收集的樹枝,在沙灘寫下「Help」求救訊號。

紐約警方首席行政官在推特上還笑稱萊博維奇把社交距離實現了新的高度,網友也表示萊博維奇根本就是《浩劫重生》的男主角查克,只差了「排球伴侶」威爾森。

A kayaker takes social distancing to the next level. #NYPD Aviation found the uninjured male stranded on a remote island in Jamaica Bay, Queens. Missing for over 12 hours the male signaled for help by starting a fire & spelling out help using nearby sticks before being found. pic.twitter.com/cqYqz8tLFG