武漢肺炎》中國確診「政治歸零」 外媒批新聞只能反著看

有外媒報導指出，中國各地方政府為了怕被上級機關訓斥，只能被迫「政治歸零」，就算「死了更多人也不能算在武漢肺炎上」。示意圖，圖為中國疫檢。（法新社）

2020-04-18 20:27:38

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國政府宣稱「國內武漢肺炎新增人數歸零」後，仍不斷出現質疑「中國隱瞞疫情」的聲音出現；有外媒報導指出，中國各地方政府為了怕被上級機關訓斥，只能被迫「政治歸零」，就算「死了更多人也不能算在武漢肺炎上」，民眾為求自保，也學會將政府消息「反著看」。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導，指出雖然至從2020年2月中旬開始，中國各地方政府便不斷報導武漢肺炎病例已歸零，但實際狀況卻是截然不同；山東省壽光市有幾位相關人士指出，當地政府隱瞞武漢肺炎的死亡人數，甚至對死者家屬「花錢封口」，以製造疫情控制住的假象。

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也有匿名的中國人透露，許多人學會把政府發布的消息「反過來看」，例如當看到中國政府宣稱糧食充足，否認將面臨糧食短缺的消息時，他們家才趕緊開始囤糧；官媒跟官員越是澄清糧食沒有短缺，人們越是開始搶購食物，「大家的恐慌表達著對中國當局的不信任。」

也有人表示，山東省德州市武城縣中小學對學生上防疫課時，老師照著教育局提供的消息指出「武漢病毒來自蝙蝠，並指責那些吃蝙蝠的人導致了病毒的發生」，但學生反而覺得困惑，「因為政府一下說是美國給散播的病毒，一下又說是蝙蝠傳的。」；也有中國網友批評「既然中共認定是美軍將瘟疫帶到武漢投毒，那為什麼保密那麼長時間？難道中共政府與美國是一夥的？如果病毒來源於美國，早應該關閉對美往來通道，為什麼反而指責美國第一個對中國禁航？」

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