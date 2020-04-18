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被罵洋垃圾 紐時記者親身經歷打臉華春瑩

紐約時報駐上海科技記者孟建國（Paul Mozur）於不得不離開中國前，來到華中地區的安徽省會合肥，親身體驗華春瑩所謂的與街上任何人交談以享受自由，只是口惠而實不至。（圖擷自推特）

紐約時報駐上海科技記者孟建國（Paul Mozur）於不得不離開中國前，來到華中地區的安徽省會合肥，親身體驗華春瑩所謂的與街上任何人交談以享受自由，只是口惠而實不至。（圖擷自推特）

2020-04-18 18:14:44

〔中央社〕「隨時歡迎到中國，在街頭與任何人交談享受自由」，這是中國外交部發言人華春瑩在推特的公開發文，不過紐約時報記者說，在街頭處處遭遇跟監和攔阻卻是他的親身經歷，甚至還被罵洋垃圾。

中國3月18日宣布驅逐紐約時報（The New York Times）、華爾街日報（The Wall Street Journal）與華盛頓郵報（The Washington Post）的記者。

紐時駐上海科技記者孟建國（Paul Mozur）於不得不離開中國前，來到華中地區的安徽省會合肥，記錄這個國家自稱疫情趨緩後逐漸恢復正常的情況，卻親身體驗華春瑩所謂的與街上任何人交談以享受自由，只是口惠而實不至。

報導說，選擇來到合肥，原因之一是這裡是少數幾個飯店可以接待外國人的城市，原以為可以在當地發掘帶來歡樂和解脫的故事，或是回歸日常生活的焦慮和困難，卻因鬼鬼祟祟盯梢的公安，最後寫出截然不同的內容。

孟建國指出，跟蹤的警察打斷他採訪建築工人，又嚇跑原本願意聊聊封城舉措的商鋪店員，隨後這公安脫掉制服換便衣尾隨，「趁我回頭時，他會閃進旁邊的商店」，從一排衣服後面偷瞄，「作為一個盯梢的，他顯眼得有些可笑」。

他說，「警察攔阻了一個復興的故事」，這個換上便服的黑衣人，走進商店跟經理打個照面後，瞬間本來同意受訪的對象都改口了，「想要一切恢復正常，合肥顯然還有很長的路要走」。

不過孟建國從這惱人的尾隨也獲得了小小樂趣。報導指出，為擺脫警察的糾纏，他在購物街附近小巷裡轉圈後，抓準他們抽菸喘息的時機，孟建國跑步穿過街道，跟監者不顧號誌變紅燈，硬是闖過4線道的大馬路。

最後孟建國來到地鐵站，在車門就要關上之前跳下車，至少甩掉了一半的跟監者；不過當孟建國上了計程車，還是被某個盯梢的記下車牌號碼，不久後司機的手機鈴響，如實向電話彼端的來電者交代行車路線。

孟建國表示，這採訪的經歷是「一個令人痛苦的提醒」，但是尚未劃下句點。當他來到火車站附近的速食店用餐，突然有個年輕人指著他咆哮：「你就是洋垃圾，洋垃圾，你在我的國家做什麼，你跟他在一塊你也是賤。」

報導說，中國官方媒體警告，有外國病例進入中國，但沒有澄清其中許多都是歸國的中國人，這造成了令人震驚的仇外情緒，中國的新民族主義是由政府精心培育的、夾雜著對外界的懷疑與憤怒，而這種恐懼正是新民族主義的新層面。

報導指出，這個年輕人的激烈斥責，餐廳裡沒有任何一個人站出來說句話，悲哀中又顯得很合理，「即將離開讓我很難過，但像他這樣的人，不會有什麼不捨」。

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